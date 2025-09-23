Ngày 23/9: Giá dầu thế giới nối dài đà giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (23/9) giảm phiên thứ 2 liên tiếp, khi lo ngại về tình hình Nga và Trung Đông bị lấn át bởi nỗi lo dư cung. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,43 USD/thùng, giảm 0,37%; giá dầu WTI ở mốc 62,44 USD/thùng, giảm 0,38%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 23/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,43 USD/thùng, giảm 0,37% (tương đương giảm 0,25 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,44 USD/thùng, giảm 0,38% (tương đương giảm 0,24 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, Công ty tiếp thị dầu quốc doanh SOMO cho biết Iraq - nhà sản xuất lớn thứ hai trong OPEC, đã tăng xuất khẩu theo thỏa thuận OPEC+, đồng thời ước tính sản lượng xuất khẩu tháng 9 sẽ đạt từ 3,4 đến 3,45 triệu thùng/ngày.

Thị trường chứng khoán Mỹ, vốn thường biến động song song với giá dầu, cũng giảm điểm trong ngày thứ 2 do các biện pháp siết thị thực và những đồn đoán về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông sau khi một số quốc gia phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, đồng thời tại Đông Âu khi Estonia cáo buộc chiến đấu cơ Nga xâm phạm không phận hôm thứ 6. Tuy nhiên, các diễn biến này chưa gây ra gián đoạn nguồn cung dầu ngay lập tức.

Tuần trước, giá Brent và WTI đều chốt phiên giảm hơn 1%, đánh dấu tuần đi xuống do áp lực từ nguồn cung dồi dào và nhu cầu suy yếu.

“Bức tranh hiện tại của thị trường dầu là nhu cầu toàn cầu dự kiến giảm từ quý III sang quý IV năm nay, rồi tiếp tục giảm trong quý I/2026. Trong khi đó, sản lượng từ OPEC+ lại trên đà gia tăng. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu Trung Quốc có dự trữ lượng dư thừa ngày càng lớn này hay giá dầu sẽ bị đẩy xuống mức 50 USD/thùng. Chúng tôi thiên về kịch bản thứ hai”, các nhà phân tích tại SEB nhận định./.