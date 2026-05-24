Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Miền Bắc Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ trước đó. Hiện các thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi với giá dao động từ 68.000 - 70.000 đồng/kg.

Hưng Yên là địa phương có giá cao nhất miền Bắc khi duy trì mức 70.000 đồng/kg. Hà Nội và Hải Phòng đang cùng giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại phổ biến quanh mốc 68.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Khánh Hòa giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại địa phương này xuống còn 67.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi toàn vùng hiện dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đang giao dịch quanh mức 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại An Giang và Cà Mau, đưa giá cùng về mức 67.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực. Hiện tại, giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước với mức thu mua 70.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh duy trì quanh ngưỡng 69.000 đồng/kg. Các địa phương như Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ hiện cùng giao dịch tại mức 68.000 đồng/kg./.