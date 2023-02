Ngày 25/2: Giá tiêu ổn định, cao su và cà phê giảm nhẹ

(TBTCO) - Giá tiêu hôm nay đi ngang trên diện rộng tại thị trường nội địa; giá cao su kỳ hạn giảm với biên độ không quá 1%; giá cà phê tiếp tục giảm với mức điều chỉnh là 200 đồng/kg so với hôm qua.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê giảm 200 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước

Theo khảo sát, giá tiêu tại các tỉnh trọng điểm ổn định trong hôm nay, hiện vào khoảng 64.500 - 67.000 đồng/kg.

Trong đó, hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai có cùng mức giá thấp nhất là 64.500 đồng/kg.

Kế đến là hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông với chung mức giá thu mua 65.500 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng lần lượt không đổi tại mức 66.000 đồng/kg - 67.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) ngày 24/2 (theo giờ địa phương), giá tiêu thế giới so với ngày 23/2 như sau:

Tiêu đen Lampung (Indonesia): ở mức 3.606 USD/tấn, giảm 0,19%; Tiêu đen Brazil ASTA 570: ở mức 2.950 USD/tấn, không đổi; Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA: ở mức 4.900 USD/tấn, không đổi; Tiêu trắng Muntok: ở mức 6.079 USD/tấn, giảm 0,2%; Tiêu trắng Malaysia ASTA: ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Cập nhật giá cao su

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 3/2023 đạt mức 207 yen/kg, giảm 0,86% (tương đương 1,8 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 được điều chỉnh xuống mức 12.370 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,76% (tương đương 95 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Trong 10 ngày giữa tháng 2/2023, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố ổn định so với 10 ngày trước đó, tiếp tục duy trì quanh mức 230-288 đồng/TSC, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương).

Ngày 20/2, tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270 - 280 đồng/TSC.

Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ở mức 286 - 288 đồng/TSC.

Tại Gia Lai, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230 - 240 đồng/TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó.

Trong 10 ngày giữa tháng 2/2023, giá cao su đồng loạt giảm mạnh tại các sàn châu Á, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ô tô của Trung Quốc giảm. Sản lượng cao su tự nhiên dự kiến sẽ giảm ở các nước sản xuất chính do dịch bệnh trên lá lan rộng.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), ngày 20/2/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 206,4 yen/kg (tương đương 1,54 USD/kg), giảm 3,5% so với 10 ngày trước đó và giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại sàn SHFE Thượng Hải, ngày 20/2/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần giao dịch ở mức 12.370 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,8 USD/tấn), giảm 0,7% so với 10 ngày trước đó và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 giảm xuống mức 52,14 baht/kg vào ngày 15/2/2023, sau đó giá tăng nhẹ trở lại. Ngày 17/2/2023, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 53,07 baht/kg (tương đương 1,52 USD/kg), tăng 0,5% so với 10 ngày trước đó, nhưng vẫn giảm 22,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Theo khảo sát trên trang giacaphe.com vào lúc 11h, giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm 200 đồng/kg so với hôm qua.

Hiện tại, thị trường nội địa đang ghi nhận khoảng giá là 46.800 - 47.300 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 46.800 đồng/kg. Tiếp đến là Gia Lai với mức 47.200 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cũng giảm về mức 47.300 đồng/kg trong hôm nay.

Tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank

Diễn biến giá cà phê từ tháng 1 đến ngày 25/2.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2023 được ghi nhận tại mức 2.148 USD/tấn sau khi giảm 0,6% (tương đương 13 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 tại New York đạt mức 187,5 US cent/pound, giảm 1,16% (tương đương 2,2 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam).

Tại Nam Mỹ, xuất khẩu cà phê trong tháng 12/2022 đã giảm 17,3% so với cùng kỳ, xuống còn 4,6 triệu bao.

Hai quốc gia xuất khẩu chính của khu vực là Brazil và Colombia có lượng xuất khẩu giảm lần lượt là 15,2% và 11%, tương ứng đạt 3,2 triệu bao và hơn 1 triệu bao.

Ecuador và Peru cũng chứng kiến khối lượng xuất khẩu giảm gần một nửa, với mức giảm lần lượt là 45,2% và 41,5%.

Đối với Colombia, sự sụt giảm vẫn chủ yếu liên quan đến điều kiện sản xuất không thuận lợi. Mưa lớn kéo dài do hiện tượng La Niña đã khiến sản lượng cà phê tháng 12 của Colombia giảm 29%, đây là tháng sụt giảm thứ 4 liên tiếp của nước này, kéo theo đó là nguồn cung dành cho xuất khẩu giảm.

Tương tự là tại Peru, mưa diễn ra liên tục khiến thời gian thu hoạch kéo dài và cản trở quá trình phơi sấy. Điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng cũng như nguồn cung cà phê kể từ đầu vụ 2022 - 2023.

Bên cạnh đó, tình hình chính trị bất ổn cũng làm tăng thêm các vấn đề về nguồn cung cà phê của nước này, dẫn đến khối lượng xuất khẩu trong tháng 12 của Peru chỉ đạt 310.000 tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Còn với Ecuador, sự sụt giảm xuất khẩu chủ yếu là do mức nền cao bất thường vào tháng 12/2021, khi đó khối lượng xuất khẩu cà phê của Ecuador tăng tới 164,4%.

Vì vậy, khối lượng xuất khẩu 57.599 bao đạt được trong tháng 12/2022 là tương đối phù hợp với xu hướng hiện tại và mức trung bình 57.508 bao của cùng kỳ các niên vụ 2016 - 2020.