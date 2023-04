Ngày 25/4: Giá cà phê và cao su tăng, hồ tiêu lặng sóng

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (25/4) tại thị trường trong nước tăng 700 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu tiếp tục duy trì đi ngang. Hiện, các tỉnh trọng điểm đang ghi nhận khoảng giá 64.000 - 67.000 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn tăng với biên độ dưới 4% trong phiên giao dịch sáng nay.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước tăng 700 đồng/kg (Ảnh: T.L)

Giá cà phê vượt mốc 51.000 đồng/kg

Theo khảo sát vào lúc 6h50, giá cà phê hôm nay (25/4) tăng 700 đồng/kg. Ghi nhận cho thấy, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 51.200 - 51.700 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 51.200 đồng/kg. Kế đến là hai tỉnh Đắk Nông và Gia Lai với 51.600 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở mức 51.700 đồng/kg. Đây là mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2023 được ghi nhận tại mức 2.444 USD/tấn sau khi tăng 2,60% (tương đương 62 USD). Giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 tại New York đạt mức 193,45 US cent/pound sau khi tăng 1,04% (tương đương 2 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h55 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê tiếp tục tăng trong thời gian với nhiều khả năng vượt đỉnh cũ bởi những thông tin thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu.

Xét về yếu tố kỹ thuật, tính đến giữa tháng 4, giá cà phê robusta tiếp tục xu hướng tăng và đạt mức cao nhất kể từ tháng 6/2011 là 2.411 USD/tấn và khối lượng giao dịch ổn định ở mức cao. Mức giá mục tiêu tiếp theo 2.553 USD/tấn và đây cũng sẽ là ngưỡng giá kháng cự. Khi chạm mốc này, giá có thể điều chỉnh và kiểm định lại lần nữa. Nếu kiểm định thành công, giá cà phê robusta đạt kỷ lục là điều có thể xảy ra.

Giá tiêu vẫn đi ngang

Theo khảo sát, giá tiêu vẫn đi ngang trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg tại thị trường trong nước. Hiện tại, mức giá thấp nhất được ghi nhận là 64.000 đồng/kg tại tỉnh Gia Lai. Nhỉnh hơn là Đồng Nai với mức 64.500 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục giao dịch hồ tiêu với chung mức giá là 65.000 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu đi ngang tại mức tương ứng là 66.000 đồng/kg và 67.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế ngày 24/4 (theo giờ địa phương), giá tiêu thế giới so với ngày 21/4 như sau: Tiêu đen Lampung (Indonesia) ở mức 3.540 USD/tấn, không đổi; Tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.950 USD/tấn, không đổi; Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA ở mức 4.900 USD/tấn, không đổi; Tiêu trắng Muntok ở mức 6.002 USD/tấn, không đổi; Tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Giá cao su tăng gần 4%

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 5/2023 đạt mức 202,5 yen/kg, tăng 0,5% (tương đương 1 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h45 ngày 25/4 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2023 được điều chỉnh lên mức 12.010 nhân dân tệ/tấn, tăng 3,58% (tương đương 415 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Thống kê châu Âu, trong năm 2022, EU nhập khẩu cao su (HS 4001, 4002, 4003, 4005) từ các thị trường ngoài khối đạt mức 2,72 triệu tấn, trị giá 6,47 tỷ euro (tương đương 7,05 tỷ USD), tăng 3,2% về lượng và tăng 29,9% về trị giá so với năm 2021.

Trong số các thị trường cung cấp cao su ngoài khối, EU nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Thái Lan với 412,59 nghìn tấn, trị giá 932,08 triệu euro (tương đương 1,01 tỷ USD), tăng 18,7% về lượng và tăng 28,5% về trị giá so với năm 2021.

Tiếp theo là nhập khẩu từ Bờ Biển Ngà đạt 333,18 nghìn tấn, trị giá 592,1 triệu euro (tương đương 645,39 triệu USD), tăng 11,5% về lượng và tăng 32,6% về trị giá.

Indonesia đứng thứ ba với 324,3 nghìn tấn, trị giá 720,82 triệu euro (tương đương 785,7 triệu USD), giảm 8,7% về lượng, nhưng tăng 20,1% về trị giá so với năm 2021./.