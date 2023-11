Ngày 26/11: Giá tiêu liên tục đi lên trong tuần qua

(TBTCO) - Giá tiêu hôm nay (26/11) dao động trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg. Tuần qua, thị trường hồ tiêu liên tục đi lên. So với đầu tuần, các tỉnh trọng điểm ghi nhận mức tăng 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Giá tiêu tuần này nhìn chung có xu hướng tăng. So với đầu tuần, giá thu mua tại các tỉnh trọng điểm tăng 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Theo khảo sát, mức giá thấp nhất hiện là 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai, kế đến là Đồng Nai với mức 69.500 đồng/kg. Có thể thấy, giá tiêu tại hai địa phương này cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Sau khi tăng 1.000 đồng/kg, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang thu mua hồ tiêu với chung mức 70.500 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt tăng 1.500 đồng/kg và 1.000 đồng/kg, lên mức tương ứng là 72.000 đồng/kg.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 10 đạt 19.401 tấn, trị giá 73,2 triệu USD, tăng 7,1% về lượng và 8,4% về trị giá so với tháng trước, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái tăng 11,6% về lượng và 10,6% về trị giá.

Tính đến hết tháng 10, xuất khẩu hồ tiêu đạt 225.438 tấn, trị giá 755,63 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 17,5% tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại giảm 9,7%..

Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt bình quân 3.772 USD/tấn, tăng 1,2% so với tháng trước nhưng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ. Bình quân 10 tháng đầu năm, giá xuất khẩu hồ tiêu 3.352 USD/tấn, giảm 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 10, tiêu đen nguyên hạt vẫn là chủng loại được xuất khẩu lớn nhất với khối lượng đạt 162.091 tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm đến 72,5% tỷ trọng.

Tiếp đến là tiêu đen xay đạt 20.040 tấn, giảm 26,5% và chiếm 9% tỷ trọng. Còn lại là tiêu trắng nguyên hạt chiếm 6,9%, tiêu trắng xay chiếm 2,4% và tiêu ngâm giấm, mộc, đầu đinh, xanh, hồng... là 0,6%./.