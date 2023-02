Ngày 26/2: Giá tiêu tăng 500 đến 1.000 đồng/kg, cà phê tăng gần 2.000 đồng/kg

(TBTCO) - Giá tiêu dao động trong khoảng 64.500 - 67.000 đồng/kg, các tỉnh trọng điểm ghi nhận mức tăng từ 500 đồng/kg đến 1.000 đồng/kg. Giá cà phê dao động trong khoảng 46.800 - 47.300 đồng/kg.

Ảnh TL.

Cập nhật giá tiêu trong nước

Giá tiêu tuần này tiếp tục tăng nhẹ. So với đầu tuần, giá thu mua tại các tỉnh trọng điểm tăng 500 - 1.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, mức giá thấp nhất hiện là 64.500 đồng/kg được ghi nhận tại hai tỉnh Đồng Nai và Gia Lai, lần lượt tăng 500 đồng/kg và 1.000 đồng/kg.

Sau khi tăng 500 đồng/kg, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông hiện đang thu mua hồ tiêu với chung mức 65.500 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng tăng 500 đồng lên mức tương ứng là 66.000 đồng/kg và 67.000 đồng/kg.

Biến động giá tiêu trong tuần qua.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Giá cà phê tuần qua tiếp tục tăng sau khi đã chạm mức mới vào tuần trước. So với đầu tuần, các tỉnh thành đã ghi nhận mức tăng tổng cộng 1.600 - 1.900 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giá lên mức 46.800 đồng/kg, tăng 1.900 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại.

Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng thu mua cà phê với mức 47.200 đồng/kg sau khi tăng 1.600 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Đắk Lắk và Đắk Nông lần lượt tăng 1.600 đồng/kg và 1.800 đồng/kg, cùng lên mức 47.300 đồng/kg.

Biến động giá cà phê trong tuần qua. Đơn vị: đồng/kg

Cập nhật thông tin cà phê thế giới

Những ngày giữa tháng 2/2023, giá cà phê robusta và arabica trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. Các thông tin cho thấy kinh tế Mỹ tốt hơn đã kích thích quỹ đầu cơ đẩy mạnh mua vào, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công thương).

Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết không thuận lợi tại Brazil và báo cáo tồn kho giảm đã tác động tích cực lên thị trường cà phê thế giới.

Hiệp hội Cà phê Hạt (GCA) khu vực Bắc Mỹ báo cáo tồn kho tháng 1/2023 giảm 1,8% so với tháng 12/2022, xuống ở mức 6,265 triệu bao. Xu hướng tăng giá được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

Trên sàn giao dịch London, ngày 19/2/2023, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 1,1%, 2,0%, 2,1% và 2,3% so với ngày 9/2/2023, lên mức 2.085 USD/tấn; 2.098 USD/tấn; 2.081 USD/tấn và 2.057 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 19/2/2023, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 5,8%, 4,9%, 3,8% và 3,2% so với ngày 9/2/2023, lên mức 185,75 US cent/lb, 184,25 US cent/lb, 182,3 US cent/lb và 180,35 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, giá cà phê biến động không đồng nhất. Ngày 19/2/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 0,9% so với ngày 9/2/2023, xuống còn 233,5 US cent/lb.

Ngược lại, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 5,7%, 5,2% và 13,4% so với ngày 9/2/2023, lên mức 231,9 US cent/lb; 228,35 US cent/lb và 244,05 US cent/lb.