Ngày 26/9: Giá bạc bật tăng trở lại

|Sáng 26/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 44,816 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 26/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc Phú Quý tại mốc 1.717.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.770.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 28.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 29.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 25/9.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.417.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.451.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 25/9.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mốc 1.419.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.457.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên 25/9.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 26/9/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.417.000
|
1.451.000
|
1.419.000
|
1.457.000
|
|
1 kg
|
37.796.000
|
38.694.000
|
37.848.000
|
38.845.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.425.000
|
1.459.000
|
1.427.000
|
1.465.000
|
|
1 kg
|
38.002.000
|
38.906.000
|
38.044.000
|
39.057.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 26/9/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.717.000
|
1.770.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
45.786.552
|
47.199.882
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:04:54 sáng 26/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 44,816 USD/oune, tăng 0,896 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 25/9.
Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.192.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.197.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 32.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên sáng 25/9.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:04:54 sáng 26/9/2025