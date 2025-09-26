Ngày 26/9: Giá bạc bật tăng trở lại
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 26/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc Phú Quý tại mốc 1.717.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.770.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 28.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 29.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 25/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.417.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.451.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 25/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mốc 1.419.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.457.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên 25/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 26/9/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.417.000

1.451.000

1.419.000

1.457.000

1 kg

37.796.000

38.694.000

37.848.000

38.845.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.425.000

1.459.000

1.427.000

1.465.000

1 kg

38.002.000

38.906.000

38.044.000

39.057.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 26/9/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.717.000

1.770.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

45.786.552

47.199.882

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:04:54 sáng 26/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 44,816 USD/oune, tăng 0,896 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 25/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.192.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.197.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 32.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên sáng 25/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:04:54 sáng 26/9/2025

