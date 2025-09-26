Ngày 26/9: Giá bạc bật tăng trở lại

Chỉ sau phiên giảm, sáng nay, giá bạc thế giới tăng 0,896 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 25/9. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng theo, mức tăng cao nhất thuộc về bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội)

Sáng 26/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 44,816 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 26/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc Phú Quý tại mốc 1.717.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.770.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 28.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 29.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 25/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.417.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.451.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 25/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mốc 1.419.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.457.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên 25/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 26/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.417.000 1.451.000 1.419.000 1.457.000 1 kg 37.796.000 38.694.000 37.848.000 38.845.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.425.000 1.459.000 1.427.000 1.465.000 1 kg 38.002.000 38.906.000 38.044.000 39.057.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 26/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.717.000 1.770.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 45.786.552 47.199.882

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:04:54 sáng 26/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 44,816 USD/oune, tăng 0,896 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 25/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.192.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.197.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 32.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên sáng 25/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:04:54 sáng 26/9/2025