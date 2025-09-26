Ngày 26/9: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (26/9) biến động trái chiều. Theo đó, giá cao su tại Nhật Bản và Singapore tăng, nhưng tại Trung Quốc và Thái Lan giảm. Trong nước, các doanh nghiệp duy trì ổn đinh giá cao su. Cụ thể, Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,3% (40 Nhân dân tệ) xuống mức 14.740 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 0,6% (0,38 Baht) về mức 67,76 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 1,4% (4,4 Yên) lên mức 317,5 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 tăng 1.90 cent/kg, lên mức 173.40 cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng phiên thứ hai liên tiếp. Động lực chính đến từ nhu cầu lốp xe tại Ấn Độ tăng mạnh sau cải cách thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), cùng với tín hiệu hỗ trợ từ thị trường năng lượng và tình hình cung ứng.

Trên Sàn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadiene giao tháng 11, loại được giao dịch nhiều nhất cũng tăng 40 Nhân dân tệ (0,35%) lên 11.520 Nhân dân tệ/tấn.

Ở chiều ngược lại, rủi ro nguồn cung tại Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới đang trở thành yếu tố đáng chú ý. Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn kéo dài từ ngày 24 - 27/9 có thể gây lũ quét và ngập úng, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mủ. Đây có thể là nhân tố hỗ trợ giá trong ngắn hạn nếu tình hình thời tiết diễn biến xấu.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg./.