(TBTCO) - Giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ ở 3 miền. Giá thịt heo không có biến động mới. Theo ghi nhận, thịt ba rọi heo được bán với giá 153.000 đồng/kg tại Hà Hiền và 155.922 đồng/kg tại WinMart.

Người tiêu dùng chọn mua sàn phẩm thịt heo tại siêu thị. Ảnh: TL

Giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg ở 3 miền

Tại miền Bắc cao nhất 58.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi tại miền Bắc ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg tại các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên và Hà Nam, hiện ở mức 58.000 đồng/kg - cao nhất khu vực; cùng mức tăng trên, heo hơi tại tỉnh Nam Định được điều chỉnh lên mức 57.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại có giá đi ngang so với ngày hôm qua. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng nhẹ ở một vài nơi

Cụ thể, heo hơi tại Quảng Bình đang được thu mua với giá 55.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Sau khi tăng 1.000 đồng/kg, các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Hà Tĩnh cùng điều chỉnh giá thu mua lên khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg - tùy khu vực. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng rải rác

Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở một vài địa phương. Cụ thể, 2 tỉnh Long An và Cần Thơ cùng điều chỉnh giá heo hơi lên mức 55.000 đồng/kg; sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, thương lái tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Bạc Liêu cùng thu mua heo hơi với giá 53.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại có giá thu mua ổn định so với ngày hôm qua. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg ở 3 miền. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 52.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm tiếp tục lặng sóng

Vào ngày (27/1), giá thịt heo mát Meat Deli từ trang winmart.vn đi ngang nhiều ngày tại thời điểm khảo sát lúc 6h10.

Hiện, các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 92.720 - 155.922 đồng/kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Cụ thể, giá thịt đùi heo vẫn thấp nhất trong khi giá ba rọi heo cao nhất, ứng với mức 92.720 đồng/kg và 155.922 đồng/kg. 2 loại thịt khác gồm thịt heo xay và nạc vai heo có giá lần lượt 103.922 đồng/kg và 113.520 đồng/kg.

Giá thịt heo tại Công ty Hà Hiền tiếp tục lặng sóng thời điểm khảo sát lúc 6h10. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 63.000 - 153.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, giá nạc vai thấp hơn giá nạc đùi khoảng 1.000 đồng/kg, ứng với mức 101.000 đồng/kg và 102.000 đồng/kg. Nhỉnh hơn là giá sườn già, ba rọi và đuôi heo lần lượt ở mức 111.000 đồng/kg, 125.000 đồng/kg và 127.000 đồng/kg./.