Ngày 29/1: Giá dầu thô và gas đồng loạt tăng trong phiên giao dịch sáng đầu tuần

(TBTCO) - Giá dầu thô tăng gần 1% trong phiên giao dịch sáng nay (29/1) vì ngại về nguồn cung nhiên liệu sau khi một tên lửa tấn công tàu chở nhiên liệu do Trafigura vận hành ở Biển Đỏ. Trong khi đó, giá gas tăng 0,26% ở mức 2,71 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 3/2024.

Giá dầu thô tăng gần 1% trong phiên giao dịch sáng ngày 29/1. Ảnh: T.L

Giá dầu thô tăng gần 1%

Giá dầu thô tăng gần 1% trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (29/1) vì lo ngại về nguồn cung nhiên liệu sau khi một tên lửa tấn công tàu chở nhiên liệu do Trafigura vận hành ở Biển Đỏ và xuất khẩu các sản phẩm tinh chế của Nga sẽ giảm do một số nhà máy lọc dầu đang được sửa chữa sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Tại thời điểm 7h30 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent tăng 0,82% lên 83,63 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 0,82% lên 78,65 USD.

Chốt phiên cuối tuần trước, giá dầu thô Brent ghi nhận ở 83,68 USD/thùng, và giá dầu WTI của Mỹ đạt 78,23 USD.

Giá gas thế giới tăng nhẹ

Mở cửa phiên giao dịch sáng 29/1, giá gas tại thị trường thế giới tăng nhẹ 0,26% lên mức 2,71 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 3/2024.

Các nhà phân tích tại Engie EnergyScan cho biết, dự báo thời tiết ôn hòa và có gió sẽ làm giảm nhu cầu khí đốt để sưởi ấm và sản xuất điện. Thời tiết cũng làm giảm lượng rút sản lượng khí đốt, chạm mức thấp nhất theo mùa trong nhiều năm ở thời điểm này, từ các kho lưu trữ khí đốt ở châu Âu.

Dữ liệu của Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu cho thấy, các cửa hàng gas của châu Âu đã đầy 73%. Tuy nhiên, các nhà phân tích của LSEG cho hay trong báo cáo hàng tuần rằng nhiệt độ lạnh hơn sẽ quay trở lại từ cuối tuần này sẽ ngăn giá giảm xuống dưới 25 euro/MWh.

Qatar - một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, đã thông báo cho một số công ty châu Âu về việc hàng hóa bị chậm trễ do các tàu tránh Biển Đỏ do các cuộc tấn công của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, trong Báo cáo thị trường khí đốt quý I/2024, nhu cầu khí đốt toàn cầu được dự báo sẽ tăng 2,5%, tương đương 100 tỷ m3 (bcm) vào năm 2024.

IEA cho biết tại châu Âu, nhu cầu khí đốt tự nhiên được dự báo tăng do sử dụng khí đốt cao hơn trong khu vực dân cư và thương mại, giả định thời tiết trung bình trở lại sau mùa Đông tương đối ôn hòa năm ngoái. Đáng chú ý, việc sử dụng khí đốt trong công nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi, mặc dù còn mong manh và phần lớn phụ thuộc vào diễn biến giá cả./.