Ngày 29/10: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu duy trì đà tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (29/10) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giảm mạnh 1.200 đồng/kg, đưa giá trung bình toàn vùng xuống còn 115.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu nội địa tiếp tục duy trì đà tăng. Hiện giá dao động từ 143.000 - 145.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm giảm mạnh 1.200 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước giảm sâu

Giá cà phê trong nước hôm nay 29/10 tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giảm mạnh 1.200 đồng/kg, đưa giá trung bình toàn vùng xuống còn 115.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 114.500 - 115.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.300 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 115.700 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước, nhưng cũng là nơi có giá cà phê giảm sâu nhất.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm 1.200 đồng/kg, đạt 114.500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giảm 1.200 đồng/kg xuống mức 115.300 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025 - 2026 có thể cao hơn 10% so với năm trước nếu thời tiết thuận lợi. Thông tin này càng làm tăng thêm áp lực giảm giá, đặc biệt đối với cà phê Robusta.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục xu hướng sụt giảm. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 giảm 76 USD/tấn, đạt mức 4.361 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 72 USD/tấn, xuống mức 4.378 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 giảm 6,6 cent/lb, xuống mức 383,5 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 6,45 cent/lb, xuống mức 320,95 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch trước, dao động từ 382,85 - 461,0 cent/lb. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 461,0 cent/lb, giảm 7,0 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 9,4 cent/lb, xuống mức 382,85 cent/lb.

Giá tiêu neo ở mức cao

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng giá từ ngày hôm trước. Giá giao dịch giá mới nhất hiện dao động từ 143.000 đến 145.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại tỉnh Gia Lai không biến động, đạt 143.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận trong khu vực.

TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng có mức giá tiêu đạt 144.000 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng là hai tỉnh có mức giá cao nhất khu vực, đạt 145.000 đồng/kg.

Hiện tại, thị trường chịu ảnh hưởng từ một số yếu tố chính như nông dân đang tăng bán ra do giá cao, kết hợp với lượng hàng tồn kho tăng, tạo áp lực nhẹ lên giá.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không ghi nhận biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.211 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok ở mức 10.061 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu không biến động, khi tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.500 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấ; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.