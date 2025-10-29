Ngày 29/10: Giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc gần 2%

Giá dầu thế giới hôm nay (29/10) giảm gần 2% khi nhà đầu tư đánh giá lệnh trừng phạt Nga và khả năng OPEC+ tăng sản lượng. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,80 USD/thùng, giảm 0,82%; giá dầu WTI ở mốc 60,54 USD/thùng, giảm 1,26% (tương đương giảm 0,77 USD/thùng).

Giá dầu thế giới hôm nay giảm gần 2%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 29/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 64,80 USD/thùng, giảm 0,82% (tương đương giảm 1,25 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,54 USD/thùng, giảm 1,26% (tương đương giảm 0,77 USD/thùng).

Giá dầu giảm gần 2% khi nhà đầu tư đánh giá tác động từ các lệnh trừng phạt Mỹ đối với Nga và khả năng OPEC+ tăng sản lượng, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu còn nhiều ẩn số.

Tuần trước, Brent và WTI ghi nhận mức tăng tuần lớn nhất kể từ tháng 6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp các lệnh trừng phạt liên quan Ukraine lên hai “ông lớn” dầu khí Nga là Lukoil và Rosneft. UBS nhận định: “Thị trường vẫn tranh luận liệu các lệnh trừng phạt này có thực sự ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu Nga hay không, khi một số nhà đầu tư hạ mức rủi ro nguồn cung”.

Các biện pháp trừng phạt đã thúc đẩy Lukoil công bố bán các tài sản quốc tế, hành động quan trọng nhất từ trước đến nay của một công ty Nga sau các lệnh trừng phạt phương Tây liên quan chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên, các nhà lọc dầu Ấn Độ chưa đặt mua dầu Nga mới, chờ hướng dẫn từ chính phủ và nhà cung cấp.

OPEC+, nhóm gồm OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga đang cân nhắc một đợt tăng sản lượng khiêm tốn vào tháng. Nhóm này đã đảo ngược các cắt giảm sản lượng trước đó để giành lại thị phần, góp phần hạn chế đà tăng giá dầu./.