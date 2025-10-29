Ngày 29/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (29/10) giảm khoảng 1.000 đồng/kg tại một số khu vực trên cả nước, tập trung ở miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Hiện giá heo hơi dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay giảm khoảng 1.000 đồng/kg tại một số khu vực trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại nhiều địa phương, mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Cụ thể, giá tại Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, Tuyên Quang và Phú Thọ đưa giá thu mua xuống mức 53.000 đồng/kg, riêng giá heo tại Sơn La xuống mức thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên đang duy trì quanh mức 53.000 đồng/kg.

Giá heo tại Thái Nguyên, Hải Phòng và Ninh Bình vẫn duy trì ở mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động ở mức 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi giảm nhẹ tại một số tỉnh, mức giảm 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện lần lượt ghi nhận ở mức 51.000 đồng/kg đối với Huế và Lâm Đồng, 50.000 đồng/kg tại Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Các địa phương như Thanh Hóa và Nghệ An vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì mức 52.000 đồng/kg; thương lái tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Khánh Hoà thu mua heo hơi với giá 51.000 đồng/kg; trong khi Gia Lai tiếp tục là nơi có giá thấp nhất với 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay nằm trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng ghi nhận đà giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại nhiều nơi.

Cụ thể, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg đối với Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, còn Vĩnh Long xuống mức 50.000 đồng/kg.

Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang vẫn duy trì giá 52.000 đồng/kg; trong khi Cà Mau tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg./.