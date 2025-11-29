Ngày 29/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á tăng trở lại

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (29/11) tăng trở lại do được hỗ trợ bởi những lo ngại ngày càng lớn về nguồn cung khi mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng tiếp tục ảnh hưởng đến Thái Lan, trong khi doanh nghiệp trong nước vẫn giữ ổn định giá thu mua nguyên liệu.

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 đi ngang mức 68,19 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 1,7% (5,8 Yên) lên mức 338,3 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,76% (115 Nhân dân tệ) lên mức 15.225 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM của Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 tăng 2,8%, kết thúc phiên ở mức 178 cent Mỹ/kg.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 tăng 2,8 Yên, tương đương 0,84%, lên 337 Yên/kg (2,16 USD).

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadiene hoạt động mạnh nhất giao tháng 1/2026 cũng tăng 120 Nhân dân tệ, tương đương 1,17% lên 10.400 Nhân dân tệ/tấn.

Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo tình trạng mưa lớn và tích nước từ ngày 26/11 đến 2/12 có thể gây ra lũ quét và ngập lụt, làm dấy lên quan ngại về gián đoạn nguồn cung cao su. Theo Cơ quan Cao su Quốc gia Thái Lan, lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam nước này có thể khiến sản lượng giảm tới 90.000 tấn, tương đương thiệt hại khoảng 4,5 tỷ baht (140 triệu USD). Hiện nước lũ đã bao phủ 4,1 triệu rai (656.000 ha) diện tích trồng cao su, ảnh hưởng hơn 160.000 nông hộ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.