Ngày 29/11: Giá dầu thế giới tăng giảm trái chiều

Giá dầu thế giới hôm nay (29/11) tăng giảm trái chiều. Trong khi dầu Brent quay đầu giảm nhẹ, dầu WTI vẫn duy trì đà tăng trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine kéo dài, làm gia tăng rủi ro địa chính trị.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 59,25 USD/thùng, tăng 0,99%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 29/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 63,30 USD/thùng, giảm 0,02% (tương đương giảm 0,01 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,25 USD/thùng, tăng 0,99% (tương đương tăng 0,58 USD/thùng).

Cả hai hợp đồng WTI và Brent đều hướng đến tháng giảm thứ tư liên tiếp chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2023, do kỳ vọng nguồn cung toàn cầu tăng. Dù vậy, giá vẫn đang tăng hơn 1% trong tuần.

Biên lợi nhuận lọc dầu mạnh đã hỗ trợ nhu cầu dầu thô tại một số khu vực, nhưng triển vọng dư cung sắp tới tiếp tục gây áp lực giảm giá, theo chuyên gia Janiv Shah từ Rystad.

Khảo sát 35 nhà kinh tế và phân tích của Reuters cho thấy, dự báo giá Brent trung bình năm 2026 ở mức 62,23 USD/thùng, giảm so với mức 63,15 USD trong dự báo tháng 10. Theo dữ liệu LSEG, giá trung bình của dầu Brent từ đầu năm 2025 đến nay là 68,80 USD/thùng.

Dấu hiệu về khả năng đạt thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine từng kéo giá dầu giảm mạnh đầu tuần này, nhưng thị trường đã phục hồi trong ba phiên gần đây khi đàm phán tiếp tục trì hoãn.

Arab Saudi - nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới dự kiến tiếp tục giảm giá bán dầu tháng 1 cho khách hàng châu Á, tháng thứ hai liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm do nguồn cung dồi dào và triển vọng dư cung./.