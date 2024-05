Ngày 30/5: Giá heo hơi tăng thêm 1.000 đ/kg ở một vài địa phương

(TBTCO) - Giá heo hơi hôm nay biến động nhẹ, tính đến thời điểm hiện tại tăng cao nhất trong 2 năm qua và đã chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với thời điểm sau Tết. Giá thịt heo lặng sóng tại Công ty Thực phẩm Hà Hiền. Ghi nhận cho thấy, giá ba rọi heo giữ mức 146.000 đồng/kg, thấp hơn so với sườn non heo.

Ngày 30/5: Giá heo hơi nhích nhẹ ở vài nơi. Ảnh tư liệu. Giá giao dịch heo hơi ở các tỉnh, thành khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg Thị trường heo hơi miền Bắc sáng nay: giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, về mức 69.000 đồng/kg - ngang với Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang; các tỉnh, thành còn lại giao dịch ổn định với giá 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại miền Trung tiếp tục giữ đà tăng: 1.000 đồng/kg tại Quảng Bình và Huế, lần lượt đạt mức 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg, tại các tỉnh thành khác giá không đổi so với cùng thời điểm sáng qua. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Khu vực miền Nam chứng kiến giá heo hơi lên nhanh: Cụ thể, sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Vũng Tàu cán mốc 70.000 đồng/kg; 2 tỉnh Cần Thơ và Cà Mau đạt 69.000 đồng/kg; Bến Tre cùng chiều lên đạt 68.000 đồng/kg, tại các địa phương khác tiếp tục được triển khai ổn định vào đầu phiên sáng nay. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng giảm không đồng nhất, chênh lệch 1.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg. Giá thịt heo tại chuỗi cửa hàng, công ty thực phẩm lặng sóng Sáng ngày (30/5), giá thịt heo mát Meat Deli từ trang winmart.vn giữ ổn định tại thời điểm khảo sát lúc 7h15. Hiện, các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 101.520 - 159.122 đồng/kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart. Theo đó, giá ba rọi heo hiện đang ở mức cao nhất là 159.122 đồng/kg. Trong khi đó, thịt đùi heo được bán với mức giá thấp nhất là 101.520 đồng/kg. 2 loại thịt nạc vai và nạc dăm heo có giá lần lượt 116.720 đồng/kg và 143.120 đồng/kg. Khảo sát lúc 7h15 cho thấy, thịt heo tại Công ty Thực phẩm Hà Hiền duy trì đi ngang. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 71.000 - 183.000 đồng/kg. Cụ thể, ba rọi heo và sườn non heo được bán với giá tương ứng 146.000 đồng/kg và 183.000 đồng/kg. Thấp hơn là giá sườn già heo và đuôi heo lần lượt với mức 121.000 đồng/kg và 159.000 đồng/kg./.

Hà Anh (tổng hợp)