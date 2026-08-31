Ngày 31/8: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

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Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay hiện dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg, tiếp tục là mức cao nhất trong ba miền.

Cụ thể, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng duy trì mức 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực cũng như cả nước.

Ở chiều ngược lại, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên đang giao dịch tại 58.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức 59.000 đồng/kg.

Diễn biến tuần qua cho thấy miền Bắc vẫn là khu vực có biến động đáng chú ý nhất. Trong những ngày đầu tuần, giá tăng khá đồng đều và mốc 60.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành. Tuy nhiên, đến cuối tuần, thị trường bắt đầu điều chỉnh khi một số địa phương giảm 1.000 đồng/kg.

Dù vậy, xét chung cả tuần, mặt bằng giá miền Bắc vẫn nhích lên so với cuối tuần trước. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 2.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ổn định. Trong tuần qua, giá chỉ thay đổi nhẹ tại một số địa phương, trong khi phần lớn các tỉnh, thành duy trì mặt bằng cũ. Kết thúc tuần, giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng giao dịch ở 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại cùng thu mua heo hơi ở mức 57.000 đồng/kg. So với miền Bắc, biên độ biến động tại miền Trung - Tây Nguyên thấp hơn đáng kể.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng tương đối ổn định. Tuần qua, một vài nhịp tăng xuất hiện trong những ngày đầu tuần nhưng sau đó giá nhanh chóng đi ngang.

Hiện Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ giao dịch ở 57.000 đồng/kg.

Như vậy, mặt bằng giá heo hơi phía Nam hiện chỉ chênh lệch khoảng 1.000 đồng/kg giữa các địa phương được khảo sát.

Nhìn chung, sau một tuần tăng, giảm đan xen, giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục giữ mặt bằng cao nhất, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam phổ biến ở vùng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Diễn biến đáng chú ý trong tuần là đà tăng xuất hiện khá rõ vào những phiên đầu nhưng không được duy trì đến cuối tuần. Việc một số tỉnh miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên quay đầu giảm cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn thận trọng hơn sau nhịp đi lên trước đó./.