Ngày 4/4: Giá xăng dầu tiếp đà tăng sau tuyên bố giảm sản lượng, giá gas tiếp tục giảm

(TBTCO) - Trên thị trường thế giới, giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng 5 USD/thùng nhờ tuyên bố cắt sản lượng mới từ Arab Saudi và các nhà sản xuất OPEC+ khác; giá gas giảm 4,02%.

Ảnh: TL

Giá dầu thế giới ghi nhận mức tăng hàng ngày

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,14% lên 80,53 USD/thùng vào lúc 7h17 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 6 tăng 0,14% lên 84,97 USD/thùng.

Giá dầu tăng 5 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày ngày thứ Hai (3/4) sau khi Arab Saudi và các thành viên OPEC+ khác tuyên bố giảm sản lượng, và cổ phiếu năng lượng tăng cao giúp kéo các thị trường chứng khoán thế giới.

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 chốt phiên ở mức cao hơn, với lĩnh vực năng lượng của S&P tăng 4,9%, đánh dấu mức tăng phần trăm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 10.

Trong một động thái bất ngờ, nhóm OPEC+ hôm 2/4 đã thông báo giảm sản lượng lên tới khoảng 1,16 triệu thùng/ngày.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent tăng 5,04 USD, tương đương 6,3%, lên 84,93 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 4,75 USD, tương đương 6,3%, lên 80,42 USD.

Trong khi giá dầu tăng vọt mang lại lợi ích cho cổ phiếu năng lượng, tin tức này khiến các nhà đầu tư lo ngại về chi phí cao hơn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày 4/4 được áp dụng theo phiên điều hành ngày 3/4 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Công thương:

Cụ thể, xăng E5RON92: không cao hơn 22.082 đồng/lít (tăng 60 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.043 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.125 đồng/lít (tăng 87 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.430 đồng/lít (tăng 128 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 19.037 đồng/lít (giảm 425 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.429 đồng/kg (giảm 50 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít; dầu điêzen ở mức 300 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít; dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.

Liên bộ cũng quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Các thương nhân theo sát diễn biến giá gas

Giá gas hôm nay 4/4 giảm 4,02% xuống còn 2,127 USD/mmBTU. Các thương nhân đang theo dõi bất cứ điều gì có thể làm thay đổi sự cân bằng thị trường yếu ớt.

Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại châu Á chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7/2021, do nhu cầu yếu và hàng tồn kho nhiều ở Đông Bắc Á tiếp tục gây áp lực lên giá cả. Khu vực châu Âu cũng có lượng hàng tồn kho kỷ lục.

Theo ông Toby Copson - Trưởng bộ phận giao dịch toàn cầu của Trident LNG: Mặc dù giá dao động ở mức thấp 12 USD nhưng Trung Quốc vẫn im lặng.

Mặc dù vậy, các thương nhân vẫn đang theo dõi sát bất cứ điều gì có thể làm thay đổi sự cân bằng thị trường yếu ớt khi nguồn cung toàn cầu vẫn còn eo hẹp. Một số người theo dõi ngành, bao gồm Goldman Sachs Group Inc. và Vitol Group đã cảnh báo, giá gas có thể tăng hơn gấp đôi so với mức hiện tại do nhu cầu phục hồi.

Tuy nhiên, Refinitiv lại dự báo, nhu cầu khí đốt của Mỹ, bao gồm cả xuất khẩu có khả năng giảm từ 110,6 bcfd trong tuần này xuống 104,1 bcfd vào tuần tới và 103,8 bcfd trong hai tuần./.