Ngày 4/5: Giá tiêu ổn định, cao su giảm, cà phê biến động không đồng nhất

(TBTCO) - Giá tiêu hôm nay (4/5) duy trì ổn định tại các tỉnh trọng điểm trong nước; giá cao su kỳ hạn trên hai sàn TOCOM và SHFE giảm với biên độ dưới 1,5%. Trong khi đó, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất.

Giá tiêu không có thay đổi so với hôm qua, chững lại trong khoảng 67.000 - 69.500 đồng/kg (Ảnh: T.L)

Theo khảo sát, giá tiêu không có thay đổi so với hôm qua, chững lại trong khoảng 67.000 - 69.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá thu mua hồ tiêu tại hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai vẫn giữ nguyên ở mức 67.000 đồng/kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được thu mua với chung mức giá là 68.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt ổn định tại mức 69.000 đồng/kg và 69.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế ngày 3/5 (theo giờ địa phương), giá tiêu thế giới so với ngày 2/5 như sau: Tiêu đen Lampung (Indonesia) ở mức 3.498 USD/tấn, giảm 0,03%; Tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.950 USD/tấn, không đổi; Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA ở mức 4.900 USD/tấn, không đổi; Tiêu trắng Muntok ở mức 6.062 USD/tấn, giảm 0,03%; Tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Giá cao su giảm không quá 1,5%

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 5/2023 đạt mức 203,2 yen/kg, giảm 0,44% (tương đương 0,9 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h15 ngày 4/5 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2023 được điều chỉnh xuống mức 11.560 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,28% (tương đương 150 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Ghi nhận từ báo cáo mới nhất của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công thương) cho thấy, trong ba tháng đầu năm 2023, chủng loại cao su mà Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan chủ yếu là cao su tự nhiên.

Trong đó, chủng loại SVR CV60 được xuất khẩu sang Hà Lan nhiều nhất, chiếm 53,2% tổng lượng cao su xuất khẩu sang quốc gia này trong ba tháng đầu năm nay. Tiếp theo, chủng loại Latex chiếm 19,65% và SVR 3L chiếm 18,63% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Hà Lan.

Theo ghi nhận, giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su sang Hà Lan trong giai đoạn tháng 1 - tháng 3/2023 hầu hết đều giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, giá xuất khẩu bình quân của cao su Latex giảm mạnh nhất đến 22,7%, SVR 10 giảm 21,5%, SVR 3L giảm 20,1% và SVR CV60 giảm 18,3%.

Giá cà phê biến động không đồng nhất

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2023 được ghi nhận tại mức 2.424 USD/tấn, không đổi so với sáng hôm qua.

Giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 tại New York đạt mức 185,50 US cent/pound sau khi giảm 0,67% (tương đương 1,25 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h ngày 4/5 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê kỳ hạn gần đó đang có xu hướng tăng kể từ mức thấp nhất trong tháng 1 và mức cao hơn có thể sắp xảy ra.

Giá cà phê arabica tương lai đang trong xu hướng tăng trở lại. Hợp đồng tương lai cà phê arabica trên sàn ICE liên tục đạt mức cao 2.604USD/pound vào tháng 2/2022 trước khi điều chỉnh.

Cà phê robusta tăng giá cao nhất 10 năm. Trong khi hợp đồng tương lai ICE phản ánh giá cà phê arabica tương lai, thì hạt cà phê robusta giao dịch trên Sàn giao dịch liên lục địa châu Âu đã bùng nổ cao hơn vào tháng 4.

Đợt phục hồi đã đưa giá cà phê robusta kỳ hạn lên 2.608 USD/tấn vào tháng 4, chỉ kém 3 USD so với mức cao nhất mọi thời đại là 2.611 USD vào tháng 5 năm 2011. Robusta tăng giá gây áp lực tăng giá đối với các hợp đồng tương lai của arabica./.