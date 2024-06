Ngày 4/6, Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, lũy kế 5 tháng đầu năm nay, thu ngân sách nhà nước ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2023. Số thu ngân sách đạt khá so với dự toán và tăng so cùng kỳ phản ánh sự phục hồi tích cực của nền kinh tế và những nỗ lực của ngành Tài chính.