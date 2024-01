Ngày 5/1: Giá heo hơi giảm nhẹ tại một số địa phương

(TBTCO) - Giá heo hơi hôm nay, tại miền Bắc đi ngang, trong khi miền Trung và miền Nam giảm nhẹ so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg. Giá thịt heo vẫn tiếp tục đi ngang tại Công ty thực phẩm Hà Hiền. Trong đó, giá sườn non heo hiện đang giữ mức cao nhất so với giá bán của các loại thịt heo khác.

Thương lái thu mua heo hơi. Ảnh: TL Giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng ở một vài nơi Tại miền Bắc giá đi ngang so với hôm trước đó Cụ thể, tỉnh Tuyên Quang, Hà Nội, Hưng Yên, Yên Bái, Bắc Giang đạt mức giá 51.000 đồng/kg, còn tại tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định được thu mua với mức 50.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 50.000 - 52.000 đồng/kg. Tại miền Trung - Tây Nguyên giá giảm nhẹ Cụ thể, toàn miền có duy nhất giá heo tỉnh Đắk Lắk giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống mức 48.000 đồng/kg; các địa phương còn lại không thay đổi so với hôm qua. Tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Lâm Đồng đang được thương lái thu mua với mức giá 50.000 đồng/kg; tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận ở mức 48.000 - 49.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 48.000 - 50.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại miền Nam cao nhất 51.000 đồng/kg Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang, Cà Mau đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 49.000 đồng/kg và 51.000 đồng/kg; các địa phương như Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu đi ngang, hiện đạt mức 50.000 đồng/kg; các tỉnh tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, Sóc Trăng được thương lái thu mua với mức giá 49.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng ở một vài nơi. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg. Giá thịt heo tại chuỗi cửa hàng, công ty thực phẩm duy trì ổn định Vào ngày (5/1), giá thịt heo mát Meat Deli từ trang winmart.vn tiếp tục duy trì ổn định tại thời điểm khảo sát lúc 6h10. Hiện, các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 92.720 - 155.922 đồng/kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart. Theo ghi nhận, nạc dăm heo có giá 139.920 đồng/kg và ba rọi heo có giá 155.922 đồng/kg. Thấp hơn là giá hai sản phẩm thịt heo xay và nạc vai heo lần lượt với mức 103.922 đồng/kg và 113.520 đồng/kg. Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Hà Hiền lặng sóng thời điểm khảo sát lúc 6h10. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 49.000 - 149.000 đồng/kg. Theo đó, giá mỡ heo hiện đang ở mức thấp nhất là 49.000 đồng/kg. Nhỉnh hơn là giá nạc vai heo với mức 97.000 đồng/kg. Tiếp đó, 2 loại thịt heo gồm, nạc đùi heo và sườn già heo có giá bán tương ứng với mức 98.000 đồng/kg và 107.000 đồng/kg./.

Hà Anh (tổng hợp)