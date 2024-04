Ngày 5/4: Giá cà phê biến động không đồng nhất, hồ tiêu và cao su giảm

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (5/4) trên thị trường thế giới tăng giảm không đồng nhất. Trong đó, Robusta giảm đến hơn 1%; giá tiêu giảm nhẹ, thị trường gần như đạt điểm bão hòa. Đối với cao su, giá kỳ hạn cùng giảm trên hai sàn giao dịch.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tăng giảm trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá cà phê hôm tăng giảm không đồng nhất

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 5/2024 được ghi nhận tại mức 3.759 USD/tấn sau khi giảm 1,39%.

Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2024 tại New York ở mức 204,25 UScent/pound sau khi tăng 0,25%.

Tháng 3/2024, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa ghi nhận mức tăng cao kỷ lục so với cuối tháng 2/2024 do nhu cầu tăng. Ngày 28/3/2024, giá cà phê Robusta tăng 16.100 - 16.900 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 28/2/2024, lên tới 99.300 - 99.800 đồng/kg.

Giá tiêu giảm 500 đồng/kg

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay giảm 500 đồng/kg tại Gia Lai và Bà Rịa Vũng Tàu, lần lượt ghi nhận ở mức 92.000 đồng/kg và 93.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành khác duy trì thu mua hồ tiêu với giá không đổi trong hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia), giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA duy trì ổn định so với ngày 3/4; giá tiêu trắng Muntok, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Trong văn bản gửi Chính phủ, mới đây, Hiệp hội Hồ tiêu - Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết hiện Việt Nam vẫn đứng top 1 thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu. Tuy nhiên trong bối cảnh có sự cạnh tranh và biến động thị trường thuận lợi cho các cây trồng khác như cà phê và sầu riêng nên diện tích và sản lượng hồ tiêu Việt Nam đang bị giảm.

Hiệp hội cho biết, sản lượng tiêu năm nay dự kiến giảm 10% xuống khoảng 170 nghìn tấn so với năm ngoái, mức thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây.

Cập nhật giá cao su

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 0,74% xuống mức 334,5 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 5/4 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2024 được điều chỉnh xuống mức 14.275 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,21%.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, 2 tháng đầu năm 2024, Hàn Quốc nhập khẩu 64,81 nghìn tấn cao su (HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 127,12 triệu USD, giảm 24% về lượng và giảm 22,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Hàn Quốc. Trong đó, Hàn Quốc tăng nhập khẩu cao su từ Việt Nam và Mỹ, còn nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 4 cho Hàn Quốc với 6,09 nghìn tấn, trị giá 9,79 triệu USD, tăng 29,7% về lượng và tăng 33,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần cao su Việt Nam chiếm 9,4% trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc, cao hơn so với mức 5,51% của 2 tháng đầu năm 2023.

Qua số liệu thống kê cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc chịu cạnh tranh từ nhiều thị trường, đặc biệt là từ Thái Lan (chiếm 25,05% tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc) và Indonesia (chiếm 17,84% tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc). Tuy nhiên thị phần cao su của Thái Lan và Indonesia đang bị thu hẹp lại so với cùng kỳ năm 2023./.