Ngày 5/4: Giá thép trên Sàn giao dịch Thượng Hải tiếp tục giảm, trong nước ổn định

(TBTCO) - Giá thép hôm nay (5/4) trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 109 nhân dân tệ xuống mức 3.975 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá thép xây dựng trong nước không có biến động mới.

Giá thép xây dựng trong nước không có biến động mới (Ảnh: T.L)

Giá thép ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 109 nhân dân tệ xuống mức 3.975 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 11h10 (giờ Việt Nam).

Giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore (SGX) giảm phiên thứ hai vào hôm thứ Ba (4/4), chịu áp lực bởi các lô hàng cao hơn, nhu cầu thép yếu trong mùa xây dựng cao điểm theo truyền thống và những lo ngại kéo dài về sự can thiệp của chính phủ.

Giá quặng sắt DCIOcv1 kỳ hạn giao tháng 5 trên Sàn DCE kết thúc giao dịch thấp hơn 2,06% xuống 881,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 128,10 USD/tấn), mức thấp nhất kể từ ngày 28/3.

Trên Sàn SGX, giá quặng sắt SZZFK3 chuẩn giao tháng 5 đã giảm 2,11% xuống 118,25 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất trong một tuần là 117,05 USD/tấn, theo Reuters.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác như than luyện cốc và than cốc giảm mạnh do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu. Than cốc DJMcv1 giảm 3,51% và than cốc DCJcv1 mất 4,21%.

Giá thép trong nước không có biến động mới

Giá thép xây dựng trong nước ngày 5/4 không có biến động mới, cụ thể như sau: Thép cuộn CB240 của thương hiệu thép Hòa Phát tại miền Bắc tiếp tục được bán với mức giá 15.960 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 với mức 15.990 đồng/kg.

Giá thép cuộn CB240 và giá thép thanh vằn D10 CB300 của thương hiệu thép Việt Ý lần lượt ở mức ổn định là 15.910 đồng/kg và 15.960 đồng/kg.

Đối với thép Việt Đức, giá bán thép cuộn CB240 hiện ở mức 15.710 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.960 đồng/kg.

Giá thép của thương hiệu Việt Sing cũng được giữ nguyên trong hôm nay: thép cuộn CB240 ở mức 15.830 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.990 đồng/kg.

Tương tự, giá thép cuộn CB240 của thương hiệu thép Việt Nhật cũng ổn định ở mức 15.880 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.040 đồng/kg.

Tại miền Trung, Hòa Phát đang đưa ra mức giá thép cuộn CB240 là 15.880 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 là 15.890 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức cũng giữ giá thép cuộn CB240 ổn định ở mức 16.060 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.210 đồng/kg.

Giá thép cuộn CB240 của Pomina tiếp tục ở mức 17.570 đồng/kg. Tương tự, giá thép thanh vằn D10 CB300 của cùng thương hiệu ở mức không đổi là 17.600 đồng/kg.

Ở khu vực miền Nam, giá thép cuộn CB240 của Hòa Phát đang ở mức 15.980 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.030 đồng/kg.

Thương hiệu Pomina cũng có giá thép cuộn CB240 ổn định ở mức 17.290 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 17.390 đồng/kg.

Giá của thương hiệu Thép Miền Nam cũng ổn định, với giá thép cuộn CB240 và giá thép thanh vằn D10 CB300 lần lượt ở mức 16.040 đồng/kg và 16.240 đồng/kg./.