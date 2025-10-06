Ngày 6/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đồng loạt giảm

Giá cao su hôm nay (6/10) trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đồng loạt giảm do nhu cầu suy yếu và nguồn cung dồi dào. Trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp lớn như Phú Riềng, MangYang, Bình Long và Bà Rịa tiếp tục đi ngang.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 1,44% xuống mức 14.265 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 0,6% (0,37 Baht) về mức 66,77 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 0,2% (0,6 Yên) về mức 303 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 2,90 cent/kg còn 170 cent/kg.

9 tháng năm 2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt hơn 1,3 triệu tấn, trị giá 2,32 tỷ USD, tương đương về lượng nhưng tăng 10,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng trong tháng 9, sản lượng đạt khoảng 200.000 tấn, trị giá 342 triệu USD, giảm 7,7% về lượng và giảm 4,9% về trị giá so với tháng trước, song vẫn tăng 3,1% về lượng và 1,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy ngành cao su tiếp tục duy trì đà tăng trưởng giá trị nhờ giá xuất khẩu bình quân được cải thiện rõ rệt.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp duy trì đi ngang. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg./.