Ngày 6/2: Giá cao su tăng, hồ tiêu ổn định, cà phê giảm

(TBTCO) - Giá tiêu hôm nay (6/2) đồng loạt đi ngang trong khoảng 80.500 - 83.500 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên hai sàn giao dịch được điều chỉnh tăng dưới 2,5% trong. Trong khi đó, giá cà phê trên thị trường thế giới ghi nhận giảm hơn 1,5%.

Giá cao su kỳ hạn trên hai sàn giao dịch được điều chỉnh tăng dưới 2,5% trong phiên sáng nay. Ảnh: T.L

Giá cao su trên hai sàn giao dịch tăng

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 2/2024 đạt mức 288,5 yen/kg, tăng 2,08% (tương đương 6 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 6/6 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2024 được điều chỉnh lên mức 13.360 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,19% (tương đương 25 Nhân dân tệ) so với giao dịch.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công thương), giữa tháng 1/2024, giá cao su tại châu Á tăng do thị trường lạc quan về triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc, trong khi nguồn cung có khả năng giảm do thời tiết bất lợi tại Thái Lan.

Giá tiêu đồng loạt đi ngang

Theo khảo sát, giá tiêu tại thị trường trong nước dao động trong khoảng 80.500 - 83.500 đồng/kg.

Trong đó, mức giá thấp nhất được ghi nhận là 80.500 đồng/kg tại tỉnh Đồng Nai. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với mức giá 81.000 đồng/kg. Ba tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận cùng mức giá là 83.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước vẫn ổn định ở mức 83.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) giảm 0,13% so với ngày 2/2. Song song đó, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA vẫn duy trì ổn định; giá tiêu trắng Muntok giảm 0,1% so với phiên hôm trước, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 3/2024 được ghi nhận tại mức 3.188 USD/tấn sau khi giảm 1,51% (tương đương 49 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 189,5 US cent/pound sau khi giảm 1,28% (tương đương 2,45 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h40 ngày 6/6 (giờ Việt Nam)./.