Ngày 7/2: Giá cà phê có dấu hiệu phục hồi, hồ tiêu có triển vọng khá tích cực

(TBTCO) - Chỉ số giá cà phê tổng hợp được theo dõi bởi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) giảm nhẹ 0,1% trong tháng đầu tiên của năm 2023, đạt trung bình 157 US cent/pound. Trong khi đó, giá tiêu tuần này tiếp tục cho thấy triển vọng khá tích cực khi không có quốc gia nào báo cáo giảm.

Ảnh minh họa

Giá cà phê đang có dấu hiệu phục hồi trở lại

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là thị trường đang có dấu hiệu phục hồi trở lại. Giá cà phê khởi đầu năm mới ở mức 157,3 US cent/pound nhưng kết thúc tháng với gần 175 US cent/pound.

So với tháng trước, giá trung bình của nhóm cà phê arabica Colombia và nhóm arabica khác giảm lần lượt 2,3% và 1,7%, xuống 218,9 và 206,8 US cent/pound. Ngược lại, giá của nhóm cà phê arabica Brazil và nhóm cà phê robusta tăng 0,6% và 2,4%, đạt trung bình 170 và 96 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn London giá cà phê robusta tăng 2,2%, trong khi arabica trên sàn ICE New York giảm 3,9%. Chênh lệch giá giữa thị trường kỳ hạn New York và London theo đó giảm 10,1%, xuống còn 74 US cent/pound trong tháng 1 từ mức 82,3 US cent/pound của tháng trước.

Trong tháng đầu tiên của năm 2023, dự trữ cà phê arabica được chứng nhận trên sàn New York tăng 4,3% lên 0,9 triệu bao (loại 60 kg/bao), trong khi dự trữ robusta giảm 3,8% xuống 1 triệu bao.

Diễn biến giá cà phê thế giới được theo dõi tổng hợp bởi Tổ chức Cà phê Quốc tế

Giá tiêu thế giới

Trên bình diện thế giới, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế đánh giá thị trường tuần này tiếp tục cho thấy triển vọng khá tích cực khi không có quốc gia nào báo cáo giảm.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 3.683 USD/tấn; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.900 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok 6.209 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.250 - 3.350 USD/tấn với loại 500 g/l và 550g/l; giá tiêu trắng ở mức 4.750 USD/tấn./.