Ngày 8/5: Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tăng mạnh, trong nước điều chỉnh giảm

(TBTCO) - Thị trường lúa gạo trong nước ngày 8/5 ghi nhận mức giảm từ 100 - 500 đồng/kg ở một số chủng loại. Trong khi đó, trên thị trường thế giới, gạo Việt Nam lại tăng mạnh, với mức tăng10 USD/tấn so với hôm qua. Hiện, gạo 5% tấm của Việt Nam đang cao hơn 15 USD/tấn so với gạo cùng loại của Thái Lan.

Gạo Việt Nam xuất khẩu ngày 8/5 tăng 10 USD/tấn so với phiên 7/5. Ảnh: TL

Giá lúa gạo tại thị trường trong nước

Giảm 100 - 500 đồng/kg đối với mặt hàng lúa, cụ thể tại An Giang trong sáng 8/5, lúa IR 50404 đang ở trong khoảng 6.100 - 6.300 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Giá lúa OM 5451 trong khoảng 6.300 - 6.400 đồng/kg sau khi giảm 100 đồng/kg.

Cùng thời điểm khảo sát, các giống lúa khác có giá đi ngang. Chi tiết, lúa Đài thơm 8 được thu mua với giá trong khoảng 6.600 - 6.800 đồng/kg. Giá lúa OM 18 trong khoảng 6.400 - 6.500 đồng/kg. Lúa Nàng Hoa 9 được thương lái thu mua với giá trong khoảng 6.600 - 6.800 đồng/kg. Giá lúa Nhật trong khoảng 7.800 - 8.000 đồng/kg. Lúa Nàng Nhen (khô) có giá ổn định ở mức 13.000 đồng/kg. Riêng lúa IR 50404 (khô) ghi nhận đã ngừng khảo sát trong nhiều ngày liên tiếp.

Với mặt hàng nếp, ghi nhận tình trạng chững giá. Theo đó, nếp AG (khô) lên trong khoảng 8.000 - 8.200 đồng/kg, nếp Long An (khô) có giá trong khoảng 8.600 - 8.800 đồng/kg. Giá nếp ruột trong khoảng 15.000 - 16.000 đồng/kg. Nếp AG (khô) tiếp tục tạm ngừng khảo sát.

Giá gạo nói chung và giá gạo nguyên liệu, thành phẩm nói riêng có xu hướng đi ngang. Cụ thể, mức 9.750 đồng/kg đối với gạo nguyên liệu; giá gạo thành phẩm duy trì ổn định trong khoảng 10.850 - 10.950 đồng/kg.

Theo khảo sát tại chợ An Giang, mặt hàng gạo có điều chỉnh giảm. Cụ thể, gạo Sóc thường được bán với giá trong khoảng 13.500 - 14.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Các loại gạo khác có giá đi ngang. Trong đó, giá gạo thường trong khoảng 11.500 - 12.500 đồng/kg. Giá gạo trắng thông dụng ở mức 14.500 đồng/kg. Giá gạo thơm Jasmine trong khoảng 14.000 - 15.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa được duy trì giá bán mức 18.500 đồng/kg. Giá gạo Sóc Thái ở mức 18.000 đồng/kg. Giá gạo thơm thái hạt dài được bán với giá trong khoảng 18.000 - 19.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài có giá 19.000 đồng/kg. Giá gạo thơm Đài Loan ở mức 20.000 đồng/kg. Giá gạo Nàng Nhen và gạo Nhật có cùng mức 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới

Tăng trở lại. Theo khảo sát, sau 2 ngày giữ ổn định, ngày 8/5 giá gạo Việt Nam loại 5% tấm dao động ở mức 478 - 482 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với hôm qua và tăng 30 USD/tấn so với cuối tuần trước. Với mức giá này, gạo 5% tấm của Việt Nam đang cao hơn 15 USD/tấn so với gạo cùng loại của Thái Lan.

Theo các doanh nghiệp, thị trường gạo xuất khẩu sôi động do nguồn cung khan hiếm đẩy giá gạo lên cao. Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn) cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2020, Việt Nam xuất gần 3,9 triệu tấn gạo, thu về 1,9 tỷ USD, giảm 1,4% về khối lượng nhưng tăng 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, trong nửa đầu năm Trung Quốc, Châu Phi là 2 thị trường mua nhiều gạo Việt Nam nhất./.