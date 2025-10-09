Ngày 9/10: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (9/10) tiếp đà giảm mạnh, trung bình giảm 1.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê giao dịch quanh mốc 113.000 - 114.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tăng tăng từ 500 đến 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.000 - 114.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 9/10 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.000 - 114.000 đồng/kg. Giảm trung bình 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 113.000 đồng/kg. Giảm nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng mạnh so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4.542 USD/tấn, tăng 2,9% (128 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,19% (96 USD/tấn), đạt mức 4.484 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng quay đầu tăng mạnh so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,58% (9,7 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 385,10 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,46% (8,85 US cent/lb), đạt 368 US cent/lb.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 458,25 US cent/pound, giảm 0,66%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 453,3 US cent/pound, tăng mạnh 2,18%.

Giá tiêu tăng nhẹ 1.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua. Hiện giá tiêu ở mức 146.000 - 148.000 đồng/kg, tăng từ 500 đến 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng nhẹ 1.000 đồng/kg hiện ở mức 148.000 đồng/kg; tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg hiện ở mức 146.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg hiện ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh hiện ở mức 146.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Đồng Nai tăng 500 đồng/kg hiện ở mức 146.500 đồng/kg; tại Đồng Nai đi ngang hiện ở mức 146.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ tại thị trường Indonesia. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7.221 USD/tấn, giảm nhẹ 0,28% so với hôm qua. Tương tự, tiêu trắng tại thị trường này cũng quay đầu giảm 0,28%, chạm ngưỡng 10.075 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil hiện đang giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn, đi ngang so với ngày hôm qua.

Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng cũng không biến động, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn. Trong khi giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.