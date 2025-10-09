Ngày 9/10: Giá thép trong nước ổn định, quặng sắt tiếp tục tăng

Phiên giao dịch sáng 9/10, giá thép xây dựng trong nước được các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức giá ổn định. Trên thị trường thế giới, giá quặng sắt tiếp tục đà tăng.

Giá thép trong nước sáng 9/10 duy trì ổn định

Thị trường thế giới

Vào lúc 8h00 ngày 9/10, trên sàn giao dịch Luân Đôn, giá hợp đồng tương lai thép cây (SRRc1) tăng lên 547,5 GBP/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Singapore-SGX kết thúc phiên giao dịch 8/10 tăng 0,18 USD lên mức 104,13 USD/tấn.

Ngành thép Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục chịu cú sốc mới khi Liên minh châu Âu (EU) lên kế hoạch siết chặt các quy định về nhập khẩu thép bằng cách cắt giảm hạn ngạch miễn thuế và tăng gấp đôi mức thuế lên 50%, theo sau động thái tương tự của Mỹ, theo KedGlobal đưa tin.

Giá thép châu Âu khởi sắc sau khi Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất giảm gần một nửa hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế và áp thuế 50% cho phần vượt hạn ngạch. Chính sách này được xem là bước bảo vệ ngành sản xuất nội khối trong bối cảnh công suất nhà máy chỉ đạt 67%.

Theo J.P. Morgan, kế hoạch mới sẽ giúp thị trường thép EU phục hồi và duy trì đà tăng giá đến năm 2026. Deutsche Bank đánh giá đây là “bước ngoặt lớn” kể từ khi các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào mục tiêu khử cacbon.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu các tập đoàn lớn như ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Aperam và SSAB đồng loạt tăng 3 - 4%. Tuy nhiên, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) cảnh báo chi phí sản xuất xe có thể tăng, còn Hàn Quốc lo ngại xuất khẩu thép sang EU – thị trường lớn thứ hai sẽ chịu tác động nặng nề.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể tại thời điểm 8h00 sáng 9/10/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.