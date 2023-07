Ngày vàng 7/7: Bùng nổ ưu đãi tới 30% phí bảo hiểm tại BIC.

(TBTCO) - Ngày 7/7/2023, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) gửi tặng khách hàng chương trình khuyến mại “Ngày vàng siêu ưu đãi”, giảm tới 30% phí nhiều sản phẩm bảo hiểm.

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt như: giảm 30% phí bảo hiểm du lịch; giảm 25% phí bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân - BIC Tâm An (áp dụng với khách hàng lần đầu tham gia bảo hiểm sức khỏe tại BIC hoặc căn cứ trên thực tế quá trình tham gia bảo hiểm tại BIC của khách hàng); giảm 25% phí bảo hiểm tai nạn con người 24/24; giảm 20% phí bảo hiểm an ninh mạng cá nhân - BIC Bảo An Tài Khoản; giảm 20% phí bảo hiểm bệnh ung thư - BIC Phúc Tâm An.

Ngày vàng siêu ưu đãi 7/7 là chương trình có mức giảm phí cao nhất so với các chương trình khuyến mại của BIC đang triển khai cùng thời điểm. Chương trình được áp dụng với tất cả các kênh bán của BIC. Khách hàng có thể liên hệ các phòng kinh doanh, công ty thành viên hoặc đại lý của BIC trên toàn quốc để được tư vấn và tham gia bảo hiểm dễ dàng, nhanh chóng.

Đặc biệt, khách hàng cũng có thể lựa chọn các kênh bảo hiểm trực tuyến của BIC như website mybic.vn, ứng dụng BIC Online hoặc BIDV SmartBanking (miễn phí trên iOS và Android) để mua bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi.

Toàn bộ quá trình tìm hiểu thông tin sản phẩm, đặt mua, thanh toán và nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Thông qua các kênh online, khách hàng còn có thể thực hiện khai báo hồ sơ bồi thường và nhận tiền bảo hiểm sức khỏe đơn giản và nhanh chóng./.