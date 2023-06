Nghệ An bắt đối tượng vận chuyển 4.000 viên ma túy

(TBTCO) - Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng (ngồi) cùng tang vật tại cơ quan chức năng.

Tại km 298, quốc lộ 16, thuộc bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Lý; Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng Nghệ An); Đồn Biên phòng Tri Lễ; Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Đoàn Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng) bắt quả tang đối tượng Thò Công Mình, sinh năm 1991, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4.000 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng Thò Công Mình khai nhận, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25/6/2023, đối tượng đi qua biên giới sang Lào mua số lượng ma túy trên, sau đó mang về Việt Nam bán lại kiếm lời. Trên đường vận chuyển ma túy đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng chức năng hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định./.