Nghị định về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực

(TBTCO) - Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 20/10. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng cho các ngân hàng thực hiện quản lý dữ liệu khách hàng và quản trị rủi ro trong việc cung ứng các dịch vụ tài chính số.

Nghị định này quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xác thực điện tử là hoạt động xác nhận, khẳng định thông tin gắn với chủ thể danh tính điện tử. Ảnh: T.L

Theo quy định tại nghị định, danh tính điện tử là thông tin của một cá nhân, hoặc một tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ chức đó trên môi trường điện tử. Chủ thể danh tính điện tử là tổ chức, cá nhân được xác định gắn với danh tính điện tử.

Định danh điện tử là hoạt động đăng ký, đối soát, tạo lập và gắn danh tính điện tử với chủ thể danh tính điện tử. “Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử” là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an. Hệ thống định danh và xác thực điện tử là hệ thống thông tin do Bộ Công an xây dựng, quản lý để thực hiện đăng ký, tạo lập, quản lý tài khoản định danh điện tử và thực hiện xác thực điện tử.

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.