Nghìn năm hai tiếng “VÌ DÂN”

Nhìn vào lúc 0h Hơn 10 năm trước, dư luận chấn động trước tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ: “doanh nghiệp đừng dọa Nhà nước. Điều hành giá xăng dầu phải vì hàng chục triệu người dân”. Giờ đây, khi là Chủ tịch Quốc hội, cũng bởi hai tiếng “vì dân”, vào thời điểm diễn biến điều hành xăng dầu manh nha bất ổn, tháng 3/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên chất vấn của UBTVQH về chủ đề này. Tại phiên chất vấn, ông yêu cầu Chính phủ cần xây dựng kịch bản bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng, bảo đảm cung cầu về giá và về xăng dầu trong bất cứ tình huống và hoàn cảnh nào. Phải có câu trả lời rõ ràng và chắc chắn bằng kịch bản rất rõ ràng, vì cân đối năng lượng, nhất là xăng dầu là một việc hết sức hệ trọng đối với quốc kế dân sinh, đối với sản xuất kinh doanh, quốc phòng - an ninh, ổn định xã hội. Hai tuần sau phiên chất vấn này, đã xảy ra chuyện chưa từng có tiền lệ: Giá xăng được điều chỉnh giảm lúc 0h. Việc điều chỉnh giảm giá xăng được thực hiện vào đúng lúc 0h ngày 1/4/2022, thay vào lúc 15h như thường lệ, theo lý giải của lãnh đạo Bộ Công thương là để thực hiện đúng theo Nghị quyết số 18 của UBTVQH về giảm, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/4/2022. Quyền lực của cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, nhìn ở lúc 0h, đã trở nên đặc biệt sống động đến như vậy. Nhớ lại những năm 2011, 2012, giá dầu trên thế giới quay cuống vũ điệu tăng khi lên đến 120-130 USD/thùng. Thời kỳ bấy giờ, thị trường xăng dầu trong nước được coi là lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tự tung tự tác với mỗi lần tăng giá đều rất bí hiểm và thường là “đánh úp” người dân. Khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trong một cuộc họp về điều hành giá xăng dầu với sự tham gia đông đủ các doanh nghiệp “cộm cán” mặt hàng này, đã tuyên bố: “doanh nghiệp đừng dọa Nhà nước. Điều hành giá xăng dầu phải vì hàng chục triệu người dân”. Tuyên bố này của ông Vương Đình Huệ đã khiến nhiều người lo ngại ông trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm lợi ích kinh doanh xăng dầu. Vượt qua tất cả, luôn với tinh thần không khoan nhượng, sau khi rời Bộ Tài chính vào năm 2013, trong gần 10 năm, ông lần lượt nắm các vị trí quan trọng: Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội và hiện là Chủ tịch Quốc hội.