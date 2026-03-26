Bất động sản

Nguồn cung hồi nhanh, dòng tiền bất động sản phân hóa

Mai Tấn
07:00 | 26/03/2026
(TBTCO) - Nguồn cung bất động sản phục hồi nhanh và ngày càng đa dạng đang mở rộng lựa chọn cho người mua, nhưng đồng thời cũng đẩy thị trường vào trạng thái phân hóa rõ nét. Dòng tiền không còn dàn trải mà dịch chuyển có chọn lọc, phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận.
Nguồn cung bất động sản phục hồi nhanh và ngày càng đa dạng đang mở rộng lựa chọn cho người mua, nhưng đồng thời cũng đẩy thị trường vào trạng thái phân hóa rõ nét. Dòng tiền không còn dàn trải mà dịch chuyển có chọn lọc, phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận.

Thanh khoản chọn lọc hơn

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài từ năm 2018, thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam bắt đầu ghi nhận tín hiệu phục hồi nguồn cung từ đầu năm 2023. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản (VARS IRE), tổng nguồn cung đã tăng từ hơn 40.000 sản phẩm năm 2022 lên khoảng 128.000 sản phẩm mới trong năm 2025 - mức cao nhất trong giai đoạn 2019 - 2025 và tăng khoảng 88% so với năm 2024.

Trong bối cảnh các điều kiện vĩ mô thuận lợi như lãi suất thấp và dòng tiền dồi dào, nhu cầu bị “nén” trong giai đoạn trước đã nhanh chóng được giải phóng, góp phần đẩy giá BĐS tăng mạnh và thiết lập mặt bằng mới. Nhiều nhà đầu tư ghi nhận mức sinh lời cao, thậm chí tài sản tăng gấp đôi chỉ trong 1 - 2 năm.

Nguồn cung hồi nhanh, dòng tiền bất động sản phân hóa
Nguồn cung bất động sản phục hồi nhanh và ngày càng đa dạng. Ảnh: An Thư

Tuy nhiên, từ cuối năm 2025, thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn điều chỉnh khi nguồn cung được cải thiện rõ rệt. Hàng loạt dự án từng đình trệ được tháo gỡ pháp lý, cùng với hơn 20 dự án quy mô lớn được phê duyệt và triển khai mới, chủ yếu tại các khu vực vùng ven gắn với hạ tầng giao thông trọng điểm. Bên cạnh nguồn cung mới, thị trường còn ghi nhận lượng lớn sản phẩm tồn kho và hàng thứ cấp được nhà đầu tư đưa ra bán lại, khiến tổng nguồn cung tiếp tục gia tăng đáng kể, ước tính có thể đạt khoảng 200.000 sản phẩm trong năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam chia sẻ, từ cuối năm 2025, nguồn cung nhà ở đã gia tăng trên diện rộng, với cơ cấu sản phẩm ngày càng đa dạng về loại hình và mức giá, giúp người mua có nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, từ cuối tháng 10/2025 đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà tăng mạnh, nhiều ngân hàng áp dụng lãi suất sau ưu đãi ở mức 12 - 14%/năm. Với đặc thù là lĩnh vực phụ thuộc lớn vào nguồn vốn vay, bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách tín dụng đều có thể tác động trực tiếp đến thanh khoản, giá cả và kỳ vọng của các chủ thể trên thị trường bất động sản. Thanh khoản bất động sản đang có xu hướng giảm, đặc biệt tại các khu vực từng tăng trưởng “nóng”. Các nhà đầu tư có sử dụng đòn bẩy tài chính dường như đang dừng lại để xem xét. Dù thanh khoản chậm lại, mặt bằng giá nhà vẫn không giảm sâu do chi phí đầu vào ngày càng tăng cao.

Nhà đầu tư thay đổi cách tiếp cận

Theo ông Đính, thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển đổi rõ nét về xu hướng đầu tư. Các chiến lược “lướt sóng” ngắn hạn dần không còn phù hợp, thay vào đó là yêu cầu về tầm nhìn trung và dài hạn, gắn với giá trị sử dụng thực cũng như hiệu quả tài chính bền vững. Lợi thế theo đó sẽ thuộc về những cá nhân, tổ chức có năng lực tài chính thực và tư duy đầu tư dài hạn.

Khẩu vị của người mua cũng đang thay đổi mạnh mẽ. Các sản phẩm có chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ, không gian sống tốt ngày càng được ưu tiên, trong khi các dự án nhỏ lẻ, chật hẹp dần mất đi sức hấp dẫn. Nhu cầu mua để ở kết hợp đầu tư dài hạn gia tăng rõ rệt.

Trước bối cảnh nguồn cung đa dạng hơn, các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư cần tiếp cận thị trường theo hướng thực chất. Việc đánh giá một sản phẩm “rẻ” hay “đắt” không nên chỉ dựa trên mức giá danh nghĩa, mà cần đặt trong tương quan với mặt bằng khu vực, khả năng tạo dòng tiền và thời gian hoàn vốn.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, đây là thời điểm thuận lợi cho người mua có sẵn dòng tiền, khi họ có nhiều quyền lựa chọn và đàm phán, thay vì bị cuốn theo các cơn “sốt đất” như trước.

“Dù giá đất nền tại một số khu vực có sự điều chỉnh giảm, trong dài hạn bất động sản vẫn được xem là kênh thu hút dòng tiền bền vững. Thị trường đang dần chuyển sang một chu kỳ phát triển minh bạch và chuyên nghiệp hơn” - ông Quốc Anh nói.

Mai Tấn
“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

Phát hành trái phiếu chững lại tuần thứ ba liên tiếp

Phát hành trái phiếu chững lại tuần thứ ba liên tiếp

Giá rao bán một số loại hình bất động sản giảm nhẹ trong quý đầu năm 2026

Giá rao bán một số loại hình bất động sản giảm nhẹ trong quý đầu năm 2026

Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

Nguồn cung hồi nhanh, dòng tiền bất động sản phân hóa

Nguồn cung hồi nhanh, dòng tiền bất động sản phân hóa

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 26/3: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 26/3: Giá cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao

Ngày 26/3: Giá cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao

Ngày 26/3: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg - 69.000 đồng/kg

Ngày 26/3: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg - 69.000 đồng/kg

“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 đang ghi nhận những con số khởi sắc. Tuy nhiên, đằng sau những bảng biểu tăng trưởng rực rỡ là một khoảng tối về quản lý nhân sự và tổ chức giao dịch mà nếu không được chấn chỉnh kịp thời sẽ trở thành "gót chân Achilles" của toàn ngành.
Sunshine Group đặt mục tiêu lãi 15.000 tỷ năm 2026: Tăng tốc M&A, mở rộng quỹ đất, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Sunshine Group đặt mục tiêu lãi 15.000 tỷ năm 2026: Tăng tốc M&A, mở rộng quỹ đất, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Sunshine (mã: KSF) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, cho thấy chiến lược tăng tốc M&A, mở rộng quy mô và tham vọng bứt phá về doanh thu, lợi nhuận trong năm nay.
Kinh nghiệm đấu thầu dự án dưới góc nhìn chuyên gia thực chiến

Kinh nghiệm đấu thầu dự án dưới góc nhìn chuyên gia thực chiến

Theo các chuyên gia và nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân, nếu muốn trúng thầu dự án, doanh nghiệp cần nắm vững pháp luật, nâng cao năng lực và tận dụng đấu thầu rộng rãi để gia tăng cạnh tranh, tối ưu chi phí. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp không thể tiếp cận đấu thầu bằng tư duy ngắn hạn.
Giá rao bán một số loại hình bất động sản giảm nhẹ trong quý đầu năm 2026

Giá rao bán một số loại hình bất động sản giảm nhẹ trong quý đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo dữ liệu của batdongsan.com, thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2026 đang bước vào nhịp điều chỉnh. Mặt bằng giá có dấu hiệu hạ nhiệt, giao dịch chưa sôi động, nhưng nhu cầu ở thực vẫn duy trì.
Bất động sản hạng sang định hình vai trò mới trong dòng vốn lớn

Bất động sản hạng sang định hình vai trò mới trong dòng vốn lớn

(TBTCO) - Sự phát triển nhanh chóng của phân khúc bất động sản hạng sang tại Việt Nam trong những năm gần đây không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét trong hành vi tích lũy tài sản của tầng lớp giàu. Từ một sản phẩm mang tính tiêu dùng cao cấp, bất động sản hạng sang đang dần trở thành kênh đầu tư và bảo toàn giá trị của dòng vốn lớn.
Làm rõ phương án đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc

Làm rõ phương án đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc

(TBTCO) - Doanh nghiệp tư nhân sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ bảo đảm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đạt tối thiểu 4 làn xe.
Branded Residences tăng tốc, lộ diện tổ hợp căn hộ siêu sang trên quỹ “đất vàng” cuối cùng ở Ciputra

Branded Residences tăng tốc, lộ diện tổ hợp căn hộ siêu sang trên quỹ “đất vàng” cuối cùng ở Ciputra

(TBTCO) - Làn sóng Branded Residences đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với những chuẩn mực ngày càng khắt khe về vị trí, tiện ích hay vận hành. Trong bối cảnh đó, một tổ hợp hàng hiệu quy mô lớn vừa được Sunshine Group khởi công tại Ciputra đang nổi lên như ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua dẫn dắt phân khúc này tại Việt Nam.
Việt Nam có cơ hội rõ nét để phát triển các đại đô thị tích hợp hiệu quả

Việt Nam có cơ hội rõ nét để phát triển các đại đô thị tích hợp hiệu quả

(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam cho rằng, Việt Nam có cơ hội rõ nét để phát triển các đại đô thị tích hợp hiệu quả hơn, nhưng điều đó đòi hỏi tư duy dài hạn, kỷ luật trong triển khai và một cách tiếp cận hướng tới kiến tạo các khu đô thị hoàn chỉnh, thay vì chỉ phát triển những công trình đơn lẻ.
Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

Nguồn cung hồi nhanh, dòng tiền bất động sản phân hóa

Nguồn cung hồi nhanh, dòng tiền bất động sản phân hóa

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 26/3: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 26/3: Giá cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao

Ngày 26/3: Giá cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao

Ngày 26/3: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg - 69.000 đồng/kg

Ngày 26/3: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg - 69.000 đồng/kg

Nỗ lực giữ nhịp xuất khẩu giữa vòng xoáy áp lực

Nỗ lực giữ nhịp xuất khẩu giữa vòng xoáy áp lực

Ngày 26/3: Giá bạc trong nước giảm, thế giới tiếp tục điều chỉnh

Ngày 26/3: Giá bạc trong nước giảm, thế giới tiếp tục điều chỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu

Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu