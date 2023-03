Nhà đầu tư có nên chờ thị trường bất động sản “ấm lên” mới xuống tiền?

(TBTCO) - Trong khi một số nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi thị trường bất động sản giảm thêm mới quyết định “xuống tiền”, các chuyên gia cho rằng, việc này có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội "10 năm có 1".

Có nên chờ thời “bắt đáy”?

Theo các chuyên gia, thị trường nhà ở năm 2023 vẫn trong giai đoạn “giao thời” với nhiều diễn biến khó lường. Những diễn biến này bao gồm việc người mua chờ đợi giá giảm, song nguồn cung nhà khan hiếm và chi phí đầu vào xây dựng tăng cao khiến giá nhà không thể giảm như kỳ vọng. Đặc biệt là khi các yếu tố vĩ mô về kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng, dù đã có bước đầu có giải pháp tháo gỡ, nhưng vẫn đang phải chờ đợi.

Anh Thanh Hùng - nhà đầu tư am hiểu thị trường bất động sản Hà Nội cho biết: “Thời điểm này thị trường chững lại, giá điều chỉnh như hiện nay là cơ hội 10 năm mới có 1 lần để đầu tư. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư cứ chờ đợi có thể sẽ mất cơ hội ở những bất động sản tiềm năng. Đối với sản phẩm tốt không ít nhà đầu tư sẵn sàng “gồng mình” qua giai đoạn khó khăn, họ sẽ giữ tài sản chờ thị trường tăng giá. Những sản phẩm này đa phần có vị trí đẹp, tiềm năng lớn. Còn những bất động sản giảm giá ở thời điểm này cũng chưa hẳn là hàng tốt”.

Thực tế cũng chứng minh rằng, nhu cầu đối với các sản phẩm nhà ở được giữ vững bởi nguồn cung mới khan hiếm nhưng lực cầu vẫn cao. Tại Hà Nội, giá bán sơ cấp vẫn tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế, chất lượng được cải thiện và chi phí xây dựng gia tăng. Theo báo cáo thị trường quý III/2022 của Savills, tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ đã ghi nhận 15 quý liên tục tăng giá và hiện nay đã cao hơn 53% so với quý I/2019.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: “Trong vòng xoáy siết tín dụng, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc gắt gao. Nhà đầu tư hướng về dòng vốn trung và dài hạn ở những thị trường giàu tiềm năng, có khả năng khai thác, sinh lợi nhuận kép và các dự án bất động sản được bảo chứng chất lượng, bởi các đơn vị vận hành nước ngoài, chủ đầu tư uy tín. Ở thời điểm này, chỉ những chủ đầu tư có dòng tiền mạnh, có năng lực thì mới chiếm được niềm tin của nhà đầu tư”.

Sản phẩm “6 bảo chứng vàng” hút dòng tiền đầu tư

Ngay thời điểm này, nhiều nhà đầu tư nhận định, sự quan tâm vẫn tiếp tục đối với các dự án ngoài trung tâm, đặc biệt là khu Đông Hà Nội – nơi có nguồn cung chủ đạo của thị trường trong giai đoạn hiện tại. Nổi bật trong đó là những sản phẩm hiện hữu bàn giao ngay như The Zenpark (Vinhomes Ocean Park) được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao. Lý do là bởi The Zenpark sở hữu “6 giá trị đầu tư bảo chứng vàng” duy nhất tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park.

Có thể nói, The Zenpark mở ra chất sống chuẩn Nhật Dynamic Zen Living giữa "Quận Ocean". Nơi chất “Tĩnh” lan toả khắp vườn Nhật nội khu đậm chất Zen cùng hơn 20 tiện ích đỉnh cao nhưng vẫn tràn chất “Động” của tổ hợp thể thao dưới chân nhà, kế cận khu Shop Downtown thời thượng. Chính chất sống độc đáo này là bảo chứng thu hút cư dân, đặc biệt là cư dân thượng lưu, chuyên gia nước ngoài về đây an cư.

The Zenpark trở thành điểm sáng cho nhà đầu tư với khả năng sinh lời kép.

Bên cạnh đó, The Zenpark còn nằm ở vị trí kết nối thuận tiện đi muôn nơi. Nơi đây thừa hưởng hạ tầng giao thông nghìn tỷ của Vinhomes Ocean Park, gần kề ga metro số 8. Cùng với đó là hệ tiện ích đa tầng đẳng cấp đã đi vào vận hành. The Zenpark sở hữu cho riêng mình hệ tiện ích thuần khiết đậm chất Zen cộng hưởng cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng của đại đô thị Vinhomes Ocean Park chỉ trong vài bước chân.

Được xem là viên ngọc sáng giá giữa lúc nguồn cung khan hiếm, The Zenpark sẵn sàng bàn giao giúp nhà đầu tư cho thuê ngay thu để về lợi nhuận “tiền tươi”. Hơn nữa, tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện liền tường với những thương hiệu cao cấp giúp nhà đầu tư tối ưu chi phí và lợi nhuận khi không phải đầu tư thêm mà vẫn có thể cho thuê được giá tốt so với sản phẩm cùng phân khúc.

The Zenpark áp dụng chương trình “Tổ ấm an vui” hỗ trợ lợi nhuận cho thuê suốt 18 tháng cho 30 căn đầu tiên.

Theo các chuyên gia dự báo, thị trường bất động sản sẽ “ấm lên” dự kiến quý III/2023, chính vì vậy đây là lúc “xuống tiền” khi chọn được sản phẩm giàu tiềm năng như The Zenpark. Hiện khu Đông Hà Nội được xem là nơi có hàng loạt dự án công trình giao thông đã và đang hoàn thiện từng ngày. Điều này bảo chứng cho tiềm năng sinh lời không giới hạn khi sở hữu căn hộ cao cấp hiếm có tại “Quận Ocean”.

Được biết, trong giai đoạn này chủ đầu tư đưa ra chính sách “trợ lực” giúp nhà đầu tư càng “nhẹ gánh”. Chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay: nhận ngay Lộc Vàng lên tới 255 triệu đồng, hưởng gói Smart Home chuẩn Gold và voucher VinFast trị giá tới 200 triệu đồng./.