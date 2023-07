Nhật Bản: Thu ngân sách từ thuế đạt mức cao kỷ lục

(TBTCO) - The New York Times (Thời báo New York), công ty mẹ News Corp của The Wall Street Journal (Tạp chí Phố Wall) và chủ sở hữu Dotdash Meredith IAC nằm trong số các nhà xuất bản tin tức hàng đầu của Mỹ đang thảo luận về việc thành lập một liên minh nhằm ứng phó với các tác động từ AI.