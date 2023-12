Nhiều điểm sáng trong điều hành chính sách tài khóa năm 2023

(TBTCO) - Đến thời điểm này, với rất nhiều kết quả khả quan đạt được trên các mặt công tác, Bộ Tài chính đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, kịp thời hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Thu ngân sách nhà nước vượt hơn 4% dự toán

Về thu ngân sách nhà nước (NSNN), tính đến hết 22/12/2023, thu NSNN đạt 1.687,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,1% dự toán (ngân sách trung ương tăng 4,3%; ngân sách địa phương tăng 3,9% so dự toán). Trong đó, thu nội địa tăng 5,3%; thu dầu thô đạt tăng 43,7%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 92% dự toán. Tổng số đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân khoảng 193,4 nghìn tỷ đồng, trong đó: miễn, giảm khoảng 78,4 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng.

Trong thời gian còn lại của năm 2023, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu, đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản thu đã hết thời gian được gia hạn theo quy định,các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước; tăng cường thu nợ đọng thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, thất thu ngân sách, phấn đấu thu cả năm tăng khoảng 5% so dự toán; góp phần có thêm nguồn lực để tạo nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, xử lý các vấn đề phát sinh, tăng chi đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội.

Nợ công khoảng 37% GDP Dự kiến đến cuối năm 2023, dư nợ công khoảng 37% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 34% GDP, thấp hơn mức trần và ngưỡng cảnh báo được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội.

Có được kết quả đó là nhờ Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Luật Thuế và nhiệm vụ thu NSNN ngay từ đầu năm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, gian lận trong kê khai thuế, hoàn thuế. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện quản lý thuế điện tử.

Đáng lưu ý, trong công tác quản lý thu thuế, Tổng cục Thuế đã tiếp tục mở rộng triển khai cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế, ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile) cho cá nhân, hộ kinh doanh; triển khai cổng dữ liệu thông tin về sàn thương mại điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Ngoài ra, triển khai Đề án xây dựng trung tâm dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử, ứng dụng công nghệ AI trong phân tích dữ liệu...

Quyết tâm hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, phấn đấu tăng thu ở những địa bàn, lĩnh vực có điều kiện để bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, cơ quan Thuế, Hải quan đã tăng cường công tác quản lý thu NSNN, nhất là đối với các ngành hàng, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Việc triển khai các giải pháp nêu trên nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng tăng cường chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề; quyết liệt xử lý thu nợ thuế, phấn đấu giảm số thuế nợ đọng.

Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả

Năm 2023, Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: TL

Về chi NSNN, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2023, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch và dự toán NSNN năm 2023, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đảm bảo thời hạn quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, đã ban hành thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2023; đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ và giao dự toán chi NSNN theo đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm.

Phát hành 296,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn. Tính đến ngày 22/12/2023, đã phát hành được 296,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 74,2% kế hoạch đầu năm, kỳ hạn phát hành bình quân 12,54 năm, lãi suất bình quân 3,21%/năm.

Từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất các giải pháp trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cắt giảm những khoản chi ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2023 chưa phân bổ (trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định).

Bộ Tài chính đã tăng cường quản lý chi NSNN, chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề phát sinh như bố trí kinh phí mua vắc xin chương trình tiêm chủng mở rộng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi NSNN năm 2023 đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, một số nhiệm vụ chi được tiếp tục thanh toán đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm 2023 (31/01/2024) hoặc chuyển nguồn sang năm sau theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

Tổng số chi NSNN đến ngày 31/12/2023 ước đạt khoảng 1,76 triệu tỷ đồng; trong đó chi đầu tư đạt 79,8% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 81,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 144 nghìn tỷ đồng (33%) so cùng kỳ năm 2022, chi thường xuyên đạt 92,3% dự toán; đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện của đơn vị sử dụng ngân sách; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn.

Với kết quả thu, chi NSNN nêu trên, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được đảm bảo. Ước tính năm 2023, bội chi NSNN thực hiện khoảng 4% GDP, giảm 40,3 nghìn tỷ đồng so dự toán.

Điều hành thu ngân sách vượt dự toán, đảm bảo các nhiệm vụ chi ngân sách là một trong những thành công lớn của Bộ Tài chính. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, trong khó khăn, Bộ Tài chính vẫn điều hành chính sách tài khóa có hiệu quả, vừa hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo thu vượt dự toán được giao. “Đây cũng là năm thứ 3 kể từ khi có dịch bệnh Covid-19, chúng ta hoàn thành xuất sắc trong nhiệm kỳ này, với số thu NSNN luôn đạt và vượt dự toán được giao và cao hơn so với cùng kỳ năm trước”- người đứng đầu ngành Tài chính khẳng định.

Nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức “Triển vọng ổn định” Năm 2023, 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P, Moody’s và Fitch Ratings tiếp tục đánh giá tích cực xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, trong đó Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức BB lên mức BB+ “Triển vọng ổn định”; S&P và Moody’s giữ mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam (tương ứng là BB+ “Triển vọng ổn định”; Ba2 “Triển vọng tích cực”). Đây tiếp tục là những tín hiệu tích cực, khẳng định sự đánh giá cao của các tổ chức quốc tế về triển vọng của nền kinh tế, việc thực thi các chính sách linh hoạt, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả của Chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô.

ÔNG MAI XUÂN THÀNH - TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ:

Nhiều địa phương đã hoàn thành dự toán thu năm 2023

Ông Mai Xuân Thành

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn. Mức giảm thu diễn ra ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn trọng điểm có đóng góp lớn cho ngân sách, nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu đạt thấp so với mục tiêu đề ra, thậm chí giảm so với cùng kỳ. Trong bối cảnh đó, ngành Thuế đã bám sát diễn biến nền kinh tế, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tăng cường khai thác tăng thu những nguồn thu tiềm năng.

Tổng cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu NSNN năm 2023, giao nhiệm vụ thu NSNN quý IV/2023 và từng tháng cuối năm đối với từng cục thuế, yêu cầu các cục thuế rà soát toàn bộ nguồn thu, giao nhiệm vụ chi tiết cho từng đơn vị, chi tiết đến từng cán bộ.

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo đã tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp với 21 địa phương trọng điểm, là những địa phương có tiến độ thu NSNN còn chậm, nợ thuế cao, tiến độ thanh tra, kiểm tra chưa đảm bảo kế hoạch để có những chỉ đạo, giải pháp kịp thời thúc đẩy tiến độ thu.

Bằng việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, tổng thu do cơ quan thuế quản lý tại thời điểm ngày 20/12/2023 đạt 1.396.430 tỷ đồng, bằng 101,7% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 1.336.487 tỷ đồng, đạt 100,4% so dự toán. Có 29/63 địa phương đã hoàn thành dự toán thu năm 2023.

Với quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN để tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Thuế vẫn đang nỗ lực triển khai thực hiện thu quyết liệt trong những ngày cuối năm 2023, phấn đấu thu vượt khoảng 5,5% dự toán. Tuấn Nguyễn (ghi)

ÔNG NGUYỄN VĂN CẨN - TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN:

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số

Ông Nguyễn Văn Cẩn

Năm 2023, Hải quan Việt Nam đã nỗ lực, cố gắng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ nét trên các mặt công tác như: tạo thuận lợi thương mại, thu hút đầu tư; phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại hiệu quả, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm ma túy; thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại…

Năm 2024, toàn ngành tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, bám sát các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để xây dựng các giải pháp thu ngân sách 2024 một cách hiệu quả, nỗ lực thu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán được giao của cả năm (chỉ tiêu dự toán năm 2024 là 375.000 tỷ đồng).

Về thực hiện hải quan số, hải quan thông minh, toàn ngành nỗ lực thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong các mặt công tác của ngành Hải quan, trước tiên là tập trung nguồn lực thực hiện thành công xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan.

Đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống ma túy, tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong năm 2023 để tập trung phòng, chống tội phạm một cách hiệu quả. Ngoài đấu tranh với tội phạm ma túy, cần chú trọng phòng, chống các loại tội phạm mới như xuất, nhập khống hàng hóa; mua bán hóa đơn để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài…

Đặc biệt, toàn ngành cần tiếp tục nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc về kỷ cương, kỷ luật công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Hồng Vân (ghi)

ÔNG TRẦN QUÂN - TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC:

Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách

Ông Trần Quân

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, trong năm 2023, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

KBNN đã trình Bộ trình Chính phủ, Quốc hội một số nội dung: Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 với tỷ lệ tán thành cao (95,75%); trình Báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 cùng với lộ trình hoàn thiện Báo cáo tài chính nhà nước hàng năm; trình lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm...

Năm 2024 dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do các xung đột địa chính trị, rủi ro về kinh tế, tài chính. Vì vậy, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đặt ra đối với hệ thống KBNN là hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024, KBNN sẽ tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ của hệ thống./. Vân Hà (ghi)

ÔNG VŨ XUÂN BÁCH - QUYỀN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC:

Hoàn thiện cơ chế chính sách về dự trữ quốc gia

Ông Vũ Xuân Bách

Năm 2024, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành DTNN tập trung thực hiện một số nội dung, như: Tiếp tục và tăng cường xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách về DTQG, tạo hành lang pháp lý đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia; tập trung giải ngân 100% dự toán được giao trong năm 2024.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan, trình cấp có thẩm quyền quyết định xuất cấp hàng DTQG để hỗ trợ, cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán, mất mùa, khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng và nhiệm vụ đột xuất cấp bách khác; quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng và các điều kiện đảm bảo chất lượng hàng; xây dựng dự toán và thực hiện kinh phí bảo quản, nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia... Đức Minh (ghi)

BÀ VŨ THỊ CHÂN PHƯƠNG - CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC:

Linh hoạt các giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển

Bà Vũ Thị Chân Phương

Năm 2024, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN sẽ tiếp tục đặt quyết tâm cao nhất, nỗ lực để triển khai các nhiệm vụ được giao; quyết liệt, chủ động và linh hoạt các giải pháp để hỗ trợ TTCK phát triển ổn định, an toàn, minh bạch.

Theo đó, năm 2024, UBCKNN tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống chính sách, tập trung triển khai các giải pháp trong đề án Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 khi được phê duyệt; đồng thời, rà soát tổng thể các quy định tại Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn. Cơ quan quản lý cũng tiếp tục tái cấu trúc TTCK, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, phát triển các nhà đầu tư tổ chức; tăng cường quản lý các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Cùng với đó, UBCKNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế; thường xuyên trao đổi, làm việc với các cơ quan, tổ chức, định chế quốc tế, chủ động đề xuất, phối hợp với các bộ, ngành để thúc đẩy các giải pháp, tiến tới nâng hạng TTCK từ cận biên lên mới nổi.

Cũng trong năm 2024, UBCKNN sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh các dự án công nghệ thông tin, vừa tạo điều kiện cho công tác quản lý, điều hành, vừa tạo điều kiện cho việc ra đời sản phẩm, dịch vụ mới. Đồng thời, tăng cường hơn nữa kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý kịp thời, nghiêm các vi phạm, bảo đảm cho TTCK phát triển công khai, minh bạch. Duy Thái (ghi)