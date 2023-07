PV GAS đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7,5 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023

(TBTCO) - Thông tin từ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, PV GAS hoàn thành và hoàn thành vược mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, chỉ tiêu sản lượng ước tính vượt từ 3-15%; doanh thu vượt từ 13-17%; lợi nhuận trước thuế và sau thuế vượt từ 81-83%; nộp ngân sách Nhà nước vượt từ 57-60% kế hoạch 6 tháng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch trong điều kiện khó khăn và thuận lợi đan xen. Trong đó, kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn; lạm phát vẫn còn ở mức cao tại nhiều quốc gia; xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và phát sinh nhiều diễn biến mới, khó lường... Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý I/2023 chỉ đạt 3,32% và quý II tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với quý I nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch đặt ra và chỉ cao hơn cùng kỳ 2020, mức đáy của giai đoạn 13 năm do Covid xuất hiện.

Lãnh đạo Tập đoàn trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao của PV GAS.

Bên cạnh đó, giá dầu Brent, giá CP của LPG biến động mạnh, giảm trong 3 tháng gần đây và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Một số lô/mỏ của các hệ thống khí thực hiện dừng/giảm cấp khí về bờ để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa/khắc phục lỗi hệ thống thiết bị với thời gian tương đối dài; sản lượng của một số hệ thống khí giảm so với cùng kỳ năm 2022 (Cửu Long, Nam Côn Sơn 1, Hàm Rồng - Thái Bình).

Với việc lường trước những khó khăn, tập thể Ban lãnh đạo PV GAS đã quyết liệt hành động, triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp từ những ngày đầu năm để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Kết quả là các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã được PV GAS kiểm soát, bám sát kế hoạch, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Cụ thể, về sản xuất kinh doanh, tất cả hệ thống/công trình khí của PV GAS vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí, sản phẩm khí liên tục; thực hiện chế độ vận hành tối ưu, gia tăng sản lượng sản phẩm lỏng sản xuất; công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn triển khai theo quy trình, chất lượng và đảm bảo an toàn.

Trong 6 tháng năm 2023, PV GAS tiếp nhận trên 4,1 tỷ m3 khí ẩm, sản xuất và cung cấp trên 3,9 tỷ m3 khí khô; sản xuất 46,4 nghìn tấn condensate; sản xuất và kinh doanh gần 1,1 triệu tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế gần 0,3 triệu tấn); Tổng doanh thu đạt trên 45,7 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 7,5 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 6,1 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 3,1 nghìn tỷ đồng.

PV GAS tổ chức họp báo, công bố sự kiện “Đón chuyến tàu LNG đầu tiên đến Việt Nam”.

Với kết quả đó, PV GAS tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 11% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước, thị phần bán lẻ LPG chiếm gần 25% trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt; giữ vững vị trí Top đầu những đơn vị có vốn hóa lớn trên thị trường (tổng tài sản gần 83 nghìn tỷ đồng).

Công tác đầu tư xây dựng được PV GAS triển khai tích cực: Hoàn thành phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án NCS2 - giai đoạn 1; hoàn thành công tác chuẩn bị (xây dựng dự án, thủ tục pháp lý với cơ quan quản lý Nhà nước, các hợp đồng nhập khẩu, mua bán LNG...); đã tiếp nhận thành công chuyến tàu LNG đầu tiên và đang chạy thử dự án Kho chứa LNG 1MMTPA tại Thị Vải; tích cực triển khai các dự án khác (Dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; Dự án kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; Dự án bồn chứa LPG Thị Vải; Dự án thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng; Dự án tách Ethane tại Dinh Cố; Dự án kho LPG lạnh, LNG tại Bắc Bộ...). Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng Công ty mẹ 565 tỷ đồng.

PV GAS cũng tích cực trong công tác đàm phán, ký kết các hợp đồng thương mại, dịch vụ và hợp tác kinh doanh: Cơ bản hoàn thành ký kết các hợp đồng/thỏa thuận/sửa đổi các phụ lục hợp đồng mua bán khí/dịch vụ với khách hàng theo quy định (với Điện Bà Rịa, PVFCCo, EVN/GENCO3, Lô 06.1, Petrovietnam, các nhà máy điện BOT); đã ký hợp đồng với nhà cung cấp LNG, tiếp nhận thành công chuyến hàng đầu tiên cho chạy thử vào ngày 10/7/2023; được Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG.

Chủ động triển khai hợp tác kinh doanh phù hợp chiến lược phát triển, PV GAS cùng Tập đoàn/các đơn vị trong và ngoài ngành tích cực nghiên cứu/triển khai các dự án với hình thức hợp tác đầu tư, liên kết chuỗi như: triển khai chuỗi Khí - Điện - Cảng dịch vụ với PV Power, PTSC; hợp tác với PVChem về cung cấp nhiệt lạnh từ kho LNG Thị Vải; phối hợp cùng PTSC triển khai các dự án điện gió ngoài khơi...

Bên cạnh đó, để phục vụ cho mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, PV GAS tiếp tục cập nhật Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo tình hình mới (theo Quy hoạch Điện VIII vừa được phê duyêt); Tích cực bám sát, làm việc với các Bộ ngành về các cước phí, giá khí (giá LNG tái hóa bán cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 và các cước phí thành phần; cước phí Phú Mỹ - Hồ Chí Minh) cũng như làm việc với EVN để thống nhất các cước phí Nam Côn Sơn 2 toàn tuyến và Sao Vàng - Đại Nguyệt theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, PV GAS tiếp tục nhận được nhiều khen thưởng, tôn vinh các thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất kinh doanh.

Công tác tái cấu trúc được PV GAS triển khai tích cực. Hiện PV GAS đang hoàn thiện phương án thành lập Công ty tại nước ngoài (Singapore); thoái một phần hoặc tối đa đến toàn bộ phần vốn góp của PV GAS tại PV Pipe (chuẩn bị tổ chức đấu giá lần 2); tích cực phối hợp với các Bộ ngành liên quan để xử lý các vấn đề vướng mắc trong đầu tư vào PETEC; triển khai tăng vốn điều lệ của PV GAS (dự kiến hoàn thành tăng vốn trong Quý III/2023).

Cùng với hoạt động SXKD, công tác an sinh xã hội được coi trọng, triển khai tích cực, thiết thực, đúng đối tượng với tổng số tiền giải ngân trong 6 tháng đầu năm khoảng 40 tỷ đồng.

Công tác quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro không ngừng được hoàn thiện và nâng cao; đảm bảo thu xếp vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án và phí cạnh tranh; triển khai các giải pháp phù hợp và hiệu quả trong việc xử lý các khoản nợ quá hạn; công tác kiểm tra giám sát được duy trì. Được Fitch Ratings - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu ở mức 'BB'.

Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, sáng chế không ngừng được đẩy mạnh, có chiều sâu và hiệu quả (làm lợi nhiều tỷ đồng); đã hoàn thiện và ban hành các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật về LNG; đồng thời chuẩn bị các điều kiện vận hành, kinh doanh chuỗi xây dựng/vận hành/kinh doanh LNG (thị trường, các quy trình nội bộ, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan chất lượng sản phẩm, các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước...); hoàn thành và phê duyệt báo cáo chuyển đổi số của tư vấn; chuẩn bị triển khai mời thầu thực hiện giai đoạn 1 xây dựng phần mềm ERP; Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động…

Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong cho biết: Mặc dù khó khăn của kinh tế trong 6 tháng đầu năm cũng như dự báo trong thời gian sắp tới nhưng PV GAS tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD của năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cũng như cam kết với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Chính phủ. Với con số dự kiến nộp ngân sách nhà nước trong năm 2023 khoảng hơn 5.500 tỷ đồng, PV GAS đã, đang và sẽ đóng góp tích cực trong giải quyết những khó khăn của nền kinh tế đất nước trong thời gian qua, cũng như năm 2023./.