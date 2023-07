Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

(TBTCO) - Hoạt động kinh doanh ở Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 7 suy giảm mạnh hơn rất nhiều so với dự báo do nhu cầu đối với ngành dịch vụ then chốt của Eurozone suy giảm, trong khi sản lượng sản xuất cũng giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19.