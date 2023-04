Quảng Ninh: Sẵn sàng đưa các sản phẩm du lịch mới vào khai thác để thu hút du khách

(TBTCO) - Với mục tiêu mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất trong mùa du lịch hè 2023, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương đưa vào các sản phẩm du lịch mới; nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá mạnh mẽ để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, nhờ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, quý I/2023, Quảng Ninh đón 4,85 triệu lượt khách, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 283.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch trên 8,5 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. Ngành du lịch, dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, là động lực tăng trưởng chính, chiếm tỷ trọng trên 30% trong GRDP của tỉnh.

Các địa phương, điểm đến, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh Quảng Ninh đã chủ động khai thác mọi cơ hội để phục hồi thị trường quốc tế, thích ứng an toàn, phát triển nhanh. Đặc biệt, các điểm đến tâm linh có sức hút đối với du khách thập phương, lượng khách tham quan cao hơn 40 - 50% so với cùng thời điểm các năm trước.

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến đưa 38 sản phẩm du lịch mới vào khai thác, hoạt động nhằm tạo sự phong phú, đa dạng sản phẩm, hấp dẫn du khách. Theo đó, các nhóm sản phẩm du lịch mới được đề xuất thuộc 5 địa phương: TP. Hạ Long, Móng Cái, huyện Vân Đồn, Cô Tô, Hải Hà.

Cụ thể, tại TP. Hạ Long sẽ phát triển tuyến phố đêm, phố đi bộ; núi Bài Thơ; hồ Hải Thịnh; phố đêm du thuyền với dịch vụ ăn uống trên tàu du lịch tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí thuyền buồm trên vịnh; nghe nhạc trên vịnh Hạ Long.

Bên cạnh đó xây dựng khu trưng bày giới thiệu giá trị địa chất - địa mạo, đa dạng sinh học tại hang Đầu Gỗ; điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua, bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại vụng Cặp Táo; điểm check-in vịnh Hạ Long gắn với biểu tượng di sản tại cầu vọng cảnh hang Đầu Gỗ.

Tại TP. Móng Cái, phát triển sản phẩm du lịch Ẩm thực Việt - Trung; sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm tại nông trại Nhật Vượng và Thung lũng tình yêu; phiên chợ vùng cao Pò Hèn…

Tại huyện Cô Tô, với thế mạnh về biển đảo, các sản phẩm du lịch về lặn biển thể thao giải trí và cắm trại du lịch được địa phương đặc biệt chú trọng… Đối với thế mạnh phát triển du lịch biển đảo, nhất là giảm tải cho vịnh Hạ Long, Sở Du lịch đã đề xuất công nhận 5 tuyến tham quan trên vịnh Bái Tử Long. Trước mắt đề xuất công nhận 2 tuyến tham quan trên vịnh Bái Tử Long xuất phát từ Cảng quốc tế Ao Tiên để đưa vào khai thác ngay.

Bên cạnh đó, sự quay lại của du lịch tàu biển đã và đang góp phần không nhỏ vào mảng khách quốc tế của Quảng Ninh, quảng bá hiệu quả thương hiệu du lịch địa phương trên bản đồ du lịch thế giới.

Để tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ, trong quý II, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đón 3,65 triệu lượt khách, doanh thu gần 8.000 tỷ đồng. Theo đó, các địa phương đồng loạt tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến, chuẩn bị đón đầu mùa du lịch.

Tại TP Hạ Long, sẽ tổ chức Tuần du lịch Hạ Long (từ 29/4 đến 3/5). Trong đó, điểm nhấn là chương trình Carnaval Hạ Long 2023 với chủ đề “Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu”. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch như: Triển lãm ảnh nghệ thuật tại Bảo tàng Quảng Ninh (29/4 - 3/5); Lễ hội Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn tại Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn (29 - 30/4).

Chương trình ca nhạc và công bố sản phẩm du lịch mới tham quan, ngắm cảnh check in Hồ Hải Thịnh tại Hồ Hải Thịnh (2/5). Tại Quảng trường 30/10 diễn ra các hoạt động: Liên hoan các nhóm nhảy (29/4); Lễ hội thả diều (30/4); phát động Cuộc thi ảnh “Hạ Long - Thành phố Di sản” (30/4); Liên hoan văn nghệ và âm nhạc đường phố (30/4); biểu diễn dưỡng sinh (1/5); biểu diễn dân vũ với chủ đề “Phụ nữ Hạ Long - Vũ điệu bên bờ Di sản” (2/5).

Carnaval Hạ Long hứa hẹn là sản phẩm du lịch hấp dẫn, nổi bật trong dịp hè 2023.

Biển đảo là điểm đến yêu thích của du khách dịp hè. Huyện Cô Tô đã tổ chức lễ khai mạc Du lịch 2023 “Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh” ngay đầu tháng 4 với các hoạt động, như: Giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch Cô Tô, công bố các sản phẩm du lịch mới, bãi tắm du lịch trên địa bàn huyện; các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Cô Tô, du lịch đảo Thanh Lân trên không gian mạng với chủ đề “Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh”; các hoạt động truyền thông về sự kiện; chương trình famtrip xúc tiến du lịch Cô Tô năm 2023; ra mắt ấn phẩm du lịch Cô Tô và các ứng dụng chuyển đổi số du lịch Cô Tô 2023.

Huyện Vân Đồn cũng đã đón nhiều đoàn famtrip khảo sát điểm du lịch, khách sạn tại xã Quan Lạn - Minh Châu để phát triển các tour tuyến du lịch hè. Bên cạnh đó, sẵn sàng tổ chức Chương trình Vân Đồn chào hè và Liên hoan Ẩm thực Vân Đồn lần thứ II/2023 trong 2 ngày (15,16/4). Trong chuỗi hoạt động, sẽ có Chương trình Liên hoan ẩm thực Vân Đồn lần thứ II quy mô dự kiến 40 gian hàng.

Chương trình là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2023 nhằm thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến huyện Vân Đồn, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra đón gần 1,4 triệu lượt khách.

Theo Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, để đáp ứng nhu cầu và phục vụ khách du lịch dịp cao điểm hè 2023, huyện sẽ đưa vào nhiều sản phẩm du lịch mới. Cụ thể, trong tháng 4, sẽ tổ chức thí điểm Tuyến đường đi bộ tại 2 xã Quan Lạn, Minh Châu gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao và ẩm thực. Đồng thời, phối hợp với Sở Du lịch, các đơn vị lữ hành để quảng bá, xúc tiến du lịch dịch vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Huyện sẽ tập trung chỉ đạo đảm bảo công tác an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và an toàn cho khách du lịch tại các điểm du lịch; thực hiện bình ổn giá, niêm yết giá cả tại nhà hàng, quán ăn, các điểm bán hàng phục vụ du khách, tạo tâm lý an tâm, tin tưởng; tổ chức rà soát, đánh giá lực lượng lao động, phối hợp tổ chức đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng lao động du lịch, bổ sung lực lượng còn thiếu hụt để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ du khách.

Không chỉ các địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đang gấp rút làm việc với các đơn vị lữ hành để giới thiệu sản phẩm, truyền thông mạnh mẽ, nâng chất dịch vụ và đưa ra những gói kích cầu ưu đãi hấp dẫn.

Tại Khu vui chơi giải trí Sun world Hạ Long, tiếp tục áp dụng giá vé 100.000 đồng cho Công viên Rồng đến ngày 28/4; 350.000 đồng cho người lớn và 250.000 đồng cho trẻ em với cáp treo Nữ hoàng và chính thức mở cửa trở lại Công viên nước từ ngày 23/4. Giá vé Công viên nước chỉ 100.000 đồng từ ngày 23-28/4. Đơn vị còn chỉnh trang khuôn viên, trồng nhiều loại hoa rực rỡ phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách; tổ chức các chương trình nghệ thuật dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và nhiều hoạt động hấp dẫn dịp hè...

Còn tại Khu nghỉ dưỡng suối khoáng Yoko Onsen Quang Hanh, mức giá 1.125.000 đồng/khách áp dụng trong tuần hay 600.000 đồng trong khung giờ vàng đang được đơn vị quảng bá mạnh mẽ để mang đến những trải nghiệm mang đậm phong cách Nhật, hướng đến đa dạng các dòng khách trong và ngoài nước.

Được biết, để thu hút khách trong dịp nghỉ lễ tới, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cải thiện phòng ốc, nâng cao chất lượng phục vụ, nhiều khách sạn mới với mô hình độc đáo đã đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách.

Trong đó, phần lớn du khách chọn các khách sạn hạng sang từ 4-5 sao với nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn, chất lượng đảm bảo để nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Các khách sạn chủ động liên kết với các đơn vị lữ hành lớn của Việt Nam tập trung khai thác thị trường trong nước với du khách phía Nam khi mà Quảng Ninh chuẩn bị mở đường bay Vân Đồn - Cần Thơ và tận dụng mọi cơ hội để mở rộng thị trường quốc tế.