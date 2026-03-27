Tài chính

Quảng Trị xây dựng quy trình xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

Ngọc Tân

Ngọc Tân

14:50 | 27/03/2026
(TBTCO) - Trước tình trạng một số dự án du lịch ven biển tại phường Đồng Hới có quy mô lớn, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm và phát sinh nợ nghĩa vụ tài chính, tỉnh Quảng Trị đang xây dựng quy trình phối hợp liên ngành nhằm xử lý dứt điểm, bảo đảm kỷ cương trong quản lý đất đai và môi trường đầu tư.
Dự án chậm tiến độ, nợ thuế

Tại Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh do Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình làm chủ đầu tư, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 424 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 4,2 ha.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 27/4/2009, dự kiến hoàn thành từ tháng 9/2020. Tuy nhiên, đến nay dự án mới dừng ở giai đoạn xây dựng phần thô và được xác định đã chậm tiến độ. Đáng chú ý, dự án đang nợ thuế hơn 38 tỷ đồng.

Dự án Khách sạn 5 sao Pullman do Công ty CP Du lịch Hà Nội - Quảng Bình làm chủ đầu tư được cấp quyết định chủ trương đầu tư lần đầu vào ngày 27/7/2016 với tổng vốn đầu tư ban đầu 1.100 tỷ đồng. Theo tiến độ đã điều chỉnh, dự án phải hoàn thành và đi vào hoạt động trước ngày 31/12/2023, song đến nay dự án mới chỉ hoàn thành phần thô khối khách sạn, biệt thự và bỏ hoang suốt 2 năm qua. Cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị xác định doanh nghiệp đang nợ thuế khoảng 26 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Hà Nội do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cát Biển Quảng Bình làm chủ đầu tư có quy mô 4.652 m2. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 12/2010 với tổng vốn đầu tư 147 tỷ đồng. Dự án được điều chỉnh tiến độ 2 lần và có thời hạn xác định hoàn thành vào cuối năm 2021. Song đến nay, dự án vẫn chưa đi vào hoạt động và đang nợ hơn 4 tỷ đồng tiền nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Quảng Trị xây dựng quy trình xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ
Quảng Trị xây dựng quy trình xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

Xây dựng quy trình liên ngành để xử lý

Ông Hoàng Đức Thiện - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, trước thực trạng các dự án chậm tiến độ kéo dài, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về quy trình phối hợp liên ngành trong xử lý thu hồi đất đối với 4 dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Cụ thể gồm 3 dự án nói trên và 1 dự án khác là Khu du lịch nghỉ dưỡng Thành An của Công ty CP Xây dựng Thành An (hiện dự án đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và tái thi công trở lại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét chưa thực hiện thu hồi đất - PV).

Trước đó, tháng 11/2025, Sở Tài chính Quảng Trị đã tổ chức các cuộc họp liên ngành với nhiều đơn vị để làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư nhằm đánh giá khả năng tiếp tục thực hiện dự án.

Theo đó, các cơ quan liên ngành và nhà đầu tư thống nhất theo quy trình, trường hợp nhà đầu tư có khả năng và nguyện vọng tiếp tục triển khai dự án thì trong vòng 1 tháng phải báo cáo giải trình rõ phương án tái cơ cấu nguồn vốn, tiến độ thực hiện và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Đối với các nhà đầu tư không có nhu cầu tiếp tục, liên ngành yêu cầu doanh nghiệp tự thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án để được Nhà nước cho thời hạn tối đa 24 tháng tự xử lý tài sản đã đầu tư trên đất.

Trường hợp nhà đầu tư không có động thái hoặc không báo cáo phương án cụ thể, cơ quan liên ngành thống nhất kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu phương án xử lý theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau thời hạn 1 tháng không có nhà đầu tư nào đề xuất phương án tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, dù không đề xuất tự nguyện chấm dứt dự án, tuy nhiên các nhà đầu tư của các dự án du lịch - khách sạn ven biển nói trên đều có các kiến nghị đề xuất liên quan đến việc kéo dài thời gian thực hiện.

Cụ thể, đối với dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, ngày 3/12/2025, Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình đã có văn bản đề nghị được tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý đối với dự án do chưa thể triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Đối với dự án Khách sạn 5 sao Pullman, cũng trong ngày 3/12/2025, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (nắm giữ 51% vốn điều lệ tại Công ty CP Du lịch Hà Nội - Quảng Bình) đã có văn bản đề xuất gia hạn tiến độ dự án, nhằm thuận lợi cho việc thực hiện thoái vốn. Doanh nghiệp này đã hai lần tổ chức đấu giá phần vốn góp tại Công ty CP Du lịch Hà Nội - Quảng Bình nhưng đều chưa thành công.

Đối với dự án Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Hà Nội, ngày 18/11/2025, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cát Biển Quảng Bình đã có văn bản đề nghị được tiếp tục triển khai dự án, với thời hạn hoàn thành trong năm 2026.

“Các dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của Luật Đất đai liên quan đến việc chậm đưa đất vào sử dụng và chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, hiện nay, Sở Tài chính đã kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu phương án xử lý theo các quy định trong quản lý, sử dụng đất” - ông Hoàng Đức Thiện cho biết./.

Ngọc Tân
