63 cục thuế hoàn thành vượt dự doán thu ngân sách năm 2022 Đến ngày 31/12/2022, tổng thu NSNN ngành Thuế quản lý đạt 1.515.410 tỷ đồng, đạt 129% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,6% so với cùng kỳ năm 2021. So với dự toán, có 18/19 khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt dự toán; có 15/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Có 62/63 địa phương và 63/64 cục thuế đánh giá hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2022.