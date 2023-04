Sắt thép xây dựng quay đầu tăng trên Sàn giao dịch Thượng hải, trong nước giảm nhẹ

Ngày 7/4:

(TBTCO) - Phiên giao dịch ngày 7/4, giá thép trên Sàn giao dịch Thượng Hải ghi nhận mức tăng 44 nhân dân tệ, lên mức 3.994 nhân dân tệ/tấn. Tại thị trường trong nước, giá thép đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh giảm nhẹ.

Ảnh minh họa

Tăng 44 nhân dân tệ/tấn

Tại thời điểm khảo sát vào lúc 10h05 (giờ Việt Nam), ghi nhận mức giá thép giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải ở mức 3.994 nhân dân tệ/tấn, tăng 44 nhân dân tệ/tấn.

Ngược lại, giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore (SGX) giảm trong phiên giao dịch buổi chiều ngày (6/4) sau khi dữ liệu nhu cầu thép yếu hơn dự kiến ​​khiến thị trường thất vọng, theo Reuters.

Như vậy, sản lượng các sản phẩm thép xây dựng, bao gồm thép cây và thép cuộn, giảm 1,04% so với tuần trước xuống 4,23 triệu tấn trong tuần tính đến ngày 6/4, trong khi nhu cầu rõ ràng đối với cả hai loại này giảm 6,7% so với tuần trước xuống 4,36 triệu tấn so với cùng kỳ, dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel cho thấy.

Giá quặng sắt DCIOcv2 kỳ hạn giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn DCE kết thúc giao dịch trong ngày thấp hơn 1% ở mức thấp nhất trong hai tuần là 793 nhân dân tệ/tấn (tương đương 115,35 USD/tấn), sau khi giảm 2,7% trong hai ngày làm việc đầu tiên của tháng 9 một tuần sau khi mối quan hệ bị hủy hoại bởi sự can thiệp mới từ nhà hoạch định nhà nước.

Trên Sàn SGX, giá quặng sắt SZZFK3 chuẩn giao tháng 5 giảm 0,47% xuống mức thấp nhất trong hai tuần ở 117,3 USD/tấn, đánh dấu mức giảm 6,4% cho đến nay trong tuần này.

Tiếp tục tại thị trường trong nước

Theo SteelOnline.vn, thép xây dựng trong nước sau đợt điều chỉnh giảm, ngày 7/4 một số thương hiệu được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh theo các mức giá như sau:

Cụ thể, giá thép thanh vằn D10 CB300 tại Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức, Việt Sing và Việt Nhật giảm từ 100 đồng/kg đến 410 đồng/kg. Giá thép cuộn CB240 cũng được điều chỉnh giảm trong khoảng 300 - 400 đồng/kg với các thương hiệu trên.

Khu vực miền Trung ghi nhận giá thép D10 CB300 tại Hòa Phát và Việt Đức lần lượt giảm 100 đồng/kg và 200 đồng/kg. Trong khi đó, Pomina vẫn giữ nguyên giá giao dịch cũ. Tương tự, giá thép CB240 cũng ghi nhận giảm 300 đồng/kg tại Hòa Phát và Việt Đức trong khi Pomina không có thay đổi mới.

Tại miền Nam, giá thép D10 CB300 tại Hòa Phát, Pomina và Thép Miền Nam giảm 100 - 510 đồng/kg. Đối với giá thép cuộn CB240, các thương hiệu điều chỉnh giảm 300 - 610 đồng/kg.

Giá cụ thể các loại trong ngày 7/4:

Tại miền Bắc, thép cuộn CB240 của thương hiệu thép Hòa Phát ở mức 15.660 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.890 đồng/kg. Thép Việt Ý có giá thép cuộn CB240 ở mức 15.600 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.550 đồng/kg. Đối với thép Việt Đức, giá bán thép cuộn CB240 hiện ở mức 15.400 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.760 đồng/kg. Giá thép của thương hiệu Việt Sing cũng được giữ nguyên như sau: thép cuộn CB240 ở mức 15.430 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.780 đồng/kg. Tương tự, giá thép cuộn CB240 của thương hiệu thép Việt Nhật ở mức 15.580 đồng/kg. Giá thép thanh vằn D10 CB300 của cùng thương hiệu hiện ở mức 15.630 đồng/kg.

Ở khu vực miền Trung, thương hiệu thép Hòa Phát đang có giá thép cuộn CB240 ở mức 15.580 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.790 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Đức cũng giữ nguyên giá thép cuộn CB240 ở mức 15.760 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.010 đồng/kg. Ghi nhận đối với thương hiệu Pomina, giá như sau: thép cuộn CB240 ở mức 17.570 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 17.600 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá thép cuộn CB240 của Hòa Phát đang ở mức 15.680 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.930 đồng/kg. Thương hiệu Pomina cũng có giá thép cuộn CB240 ở mức 16.680 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.880 đồng/kg. Tương tự, giá thép cuộn CB240 của thương hiệu Thép Miền Nam ở mức 15.730 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.040 đồng/kg.