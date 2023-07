Siết chặt quản lý, chống gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử

Áp dụng giải pháp an toàn an ninh thông tin cấp độ cao nhất Tổng cục Thuế cho biết, từ khi phủ sóng đến nay, hệ thống của cơ quan thuế đã ghi nhận gần 7 tỷ hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã. Để hệ thống HĐĐT được vận hành ổn định, ngành Thuế đã triển khai giải pháp an toàn an ninh thông tin của hệ thống HĐĐT theo cấp độ 5 (cấp độ cao nhất) với việc triển khai bảo vệ bởi nhiềulớp bảo mật và giám sát 24/7.