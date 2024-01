Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 giảm còn 2,69% số phải thu

Tính đến hết năm 2023, cả nước có 18,259 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ khoảng 39,25% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ). Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 1,83 triệu người (vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương). Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 14,693 triệu người (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP). Đặc biệt, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP) với trên 93,307 triệu người tham gia.