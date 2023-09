Tai nạn giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - Tối 4/9, theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (tính từ ngày 1 - 4/9), toàn quốc xảy ra vụ 127 tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người.

“So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tai nạn giao thông tăng 48 vụ (61%), tăng 28 người chết (58%), tăng 44 người bị thương (86%)...” - ông Trần Hữu Minh - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia so sánh.

Ông Minh cũng đánh giá, trong số các vụ tai nạn giao thông diễn ra trong dịp nghỉ lễ có nguyên nhân chủ quan là do ý thức tham gia giao thông của một số người dân vẫn còn hạn chế, vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Đơn cử như trường hợp: bố giao xe ô tô cho con chưa đủ tuổi điều khiển gây tai nạn giao thông tại Bình Thuận dẫn đến đâm liên hoàn nhiều xe máy đang chờ đèn đỏ trên quốc lộ 1 trong ngày 2/9; đám đông thanh thiếu niên đi xe máy vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; người đi bộ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ô tô đâm chết.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao. Tuy nhiên, ông Minh nhìn nhận mức độ ùn tắc giao thông giảm nhiều so với dịp nghỉ lễ của các năm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Nguyên nhân là do đã triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc và sự nỗ lực của các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án phân luồng giao thông nên không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài.

Mặt khác, các lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là chỉ huy giao thông, trực tiếp phân luồng để kéo giảm ùn tắc giao thông, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, quá tốc độ… siết chặt quản lý kinh doanh vận tải đóng góp quan trọng vào kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ.

Liên quan đến thông tin đường dây nóng, trong 4 ngày nghỉ lễ, có 11 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Sau khi nhận được điện thoại và tin nhắn trên đường dây nóng, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh kịp thời.

Thống kê từ Văn phòng Bộ Công an cho thấy, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 34.806 trường hợp vi phạm, phạt tiền 72,2 tỷ đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô và 120 phương tiện khác, tước 7.166 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại.

Trong đó, lĩnh vực đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý vi phạm nồng độ cồn 9.390 trường hợp; ma túy 20 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 332 trường hợp; quá khổ giới hạn 69 trường hợp; vi phạm tốc độ 6.233 trường hợp./.