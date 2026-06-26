Tăng tốc cải cách để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Cắt giảm mạnh mẽ thủ tục và điều kiện kinh doanh

Theo Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Tài chính, Bộ đã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 và Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục theo yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, trong lĩnh vực cải cách thể chế, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng và tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành 1 luật và 1 nghị quyết của Quốc hội, được bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026; trình Chính phủ ban hành 50 nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 56 thông tư trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Lãnh đạo Bộ cũng đã hoàn thành xử lý 98/98 kiến nghị về các điểm nghẽn pháp lý thuộc phạm vi quản lý; trả lời và công khai 303/303 kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp; đồng thời rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh tiếp tục là điểm sáng. Tính từ ngày 26/3/2025 đến 15/6/2026, Bộ Tài chính đã cắt giảm, đơn giản hóa 797/962 thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương, đạt tỷ lệ 82,84%; tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm đạt 53,88%; chi phí tuân thủ giảm 52,24%; đồng thời cắt giảm được 139/363 điều kiện kinh doanh.

Nhờ đó, tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm tới 53,88% và chi phí tuân thủ của toàn xã hội giảm 52,24%. Tính đến ngày 15/6/2026, tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc quản lý của Bộ chỉ còn 687 thủ tục, giảm tới 314 thủ tục so với đầu năm 2025.

Chuyển đổi số toàn diện và khai thác dữ liệu

Song hành cùng việc cắt giảm thủ tục, Bộ Tài chính đã tạo ra bước ngoặt trong xây dựng Chính phủ điện tử. Hiện 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đã được số hóa.

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, Bộ hiện đang cung cấp 563 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 95 dịch vụ công trực tuyến một phần. Hạ tầng dữ liệu cũng được nâng cấp mạnh mẽ. Hệ thống đăng ký kinh doanh đã phục vụ hơn 51,4 triệu giao dịch khai thác dữ liệu liên thông tại toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố. Hơn 44 triệu bản tin dữ liệu (từ Bảo hiểm xã hội và 5 cơ sở dữ liệu chuyên ngành) đã được đồng bộ an toàn sang Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Ngành Tài chính cũng tiên phong đưa nền tảng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào thử nghiệm làm trợ lý ảo hỗ trợ người dân 24/7 và tổng hợp báo cáo hành chính.

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, đặt ra lộ trình toàn diện nhằm hiện đại hóa nền hành chính tài chính quốc gia, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, coi mức độ thuận tiện, chi phí tuân thủ và khả năng tiếp cận dịch vụ công là thước đo chủ yếu của hiệu quả cải cách.

Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, Bộ đã thực hiện số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; đồng thời tiếp nhận 10.574 phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định thủ tục hành chính, trong đó đã xử lý và công khai 9.239 phản ánh, kiến nghị.

Công tác cải tổ tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cũng được đẩy mạnh. Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức các đơn vị và hoàn thành tinh giản biên chế đối với 82 trường hợp đúng quy định.

Song song với việc tinh gọn bộ máy, việc bồi dưỡng chuyên môn được chú trọng. Bộ đã tổ chức 38 lớp bồi dưỡng cho hơn 4.000 lượt công chức, viên chức, phê duyệt 33 chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm và cử nhiều cán bộ tham gia đào tạo chuyên sâu trong, ngoài nước.

Sự hài lòng của người dân là thước đo thành công

Những nỗ lực cải cách này đều hướng đến lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo. Báo cáo đo lường năm 2025 (công bố tháng 5/2026) cho thấy, chỉ số hài lòng của người nộp thuế đạt 92,3%, vượt xa mục tiêu 90% của Chính phủ yêu cầu. Tương tự, chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng đạt 89,50%, tăng 2,03% so với năm trước.

Những kết quả này đã góp phần trực tiếp vào việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tự do sản xuất kinh doanh, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ hai con số.

Theo kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2025 (công bố tháng 5/2026), Bộ Tài chính đạt 90,29%, xếp ở vị trí thứ 3/12 các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Kết quả này phản ánh sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ đối với công tác cải cách hành chính; đồng thời cho thấy tính chủ động, kỷ cương và hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Bộ.

Đặc biệt, việc gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số và khai thác dữ liệu đã tạo ra sự thay đổi về chất trong phương thức quản lý: từng bước thay thế phương thức xử lý thủ công bằng điện tử, tái sử dụng dữ liệu để không bắt người dân nộp lại giấy tờ nhiều lần, hướng tới một nền hành chính phục vụ, hiện đại và minh bạch.

Đồng thời, việc tinh gọn bộ máy và cắt giảm thủ tục giúp giảm bớt các tầng nấc trung gian, nâng cao kỷ cương, trách nhiệm công vụ, qua đó khẳng định vai trò chủ đạo của ngành Tài chính trong việc huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực quốc gia.

Để có những kết quả này, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính - ngân sách, góp phần giữ vững ổn định, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Bộ Tài chính xác định cải cách thủ tục hành chính là giải pháp then chốt nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gắn cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số và khai thác dữ liệu, từng bước thay thế phương thức xử lý thủ công bằng xử lý điện tử, sử dụng dữ liệu đã có để giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Tài chính đã cho thấy những hiệu quả bước đầu trong việc giảm bớt các tầng nấc trung gian, thay đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật của ngành Tài chính.

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, sự chuyển mình mạnh mẽ trong cải cách hành chính của Bộ Tài chính đang và sẽ là đòn bẩy quan trọng để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.