Thái Nguyên cần đẩy mạnh khởi nghiệp khu vực nông nghiệp, nông thôn

(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Thái Nguyên cần đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp trong nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), nhất là sản phẩm trà Thái Nguyên vốn là thương hiệu rất mạnh của tỉnh; xây dựng Đề án dịch chuyển lao động trong nông nghiệp để người dân “ly nông không ly hương”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Doãn Tấn)

Chiều 9/10, tại Thái Nguyên, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải…

Theo báo cáo do Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trình bày, năm 2021 và 9 tháng đầu năm, trong bối cảnh chịu nhiều tác động bất lợi của dịch COVID-19, song Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt mục tiêu kép. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 6,51% so với năm 2020, gấp đôi so với mức tăng trưởng bình quân của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 95,1 triệu đồng (tương đương 4.121,8 USD/người/năm, cao hơn bình quân chung cả nước), bằng 97% kế hoạch, tăng 6,4 triệu đồng/người so với năm 2020. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 đạt 7,08% là mức tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Thu ngân sách năm 2021 đạt 17.916 tỷ đồng, bằng 146,5% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 114,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2022 đạt 13.345 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, bằng 74,1% dự toán.

Với tiến độ thực hiện xây dựng huyện Định Hóa-nơi có Khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) là nơi ở, làm việc và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp-đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, đây là vấn đề được Đảng, Nhà nước nói chung và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói riêng rất quan tâm.

Ngày 16/11/2021, về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có những chỉ đạo rất cụ thể về xây dựng Định Hóa thành huyện nông thôn mới. Ngay sau đó, địa phương đã tích cực vào cuộc, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cho từng năm 2022, 2023. Đến nay, Định Hóa đã đạt 19/39 chỉ tiêu và 2/9 tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, nhất là nghị quyết về các chính sách hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 bước đầu đạt được kết quả tích cực. Trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền là 60,5 tỷ đồng; hỗ trợ 11 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh với số tiền gần 5 tỷ đồng; hỗ trợ 31.006 người lao động và các đối tượng khác với số tiền hơn 43 tỷ đồng...

Việc triển khai giám sát các chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và năm 2023 được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, tạo sự thống nhất, chủ động trong tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh đã triển khai các nội dung giám sát trên từng lĩnh vực, lựa chọn những nội dung được Nhân dân và cử tri quan tâm, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để tiến hành giám sát, khảo sát trực tiếp.

Chất lượng hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được nâng cao, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên đã đạt được.

Đánh giá cao công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp tục rà soát, cập nhật các nghị quyết, kết luận, đề án để công tác lãnh đạo của Đảng trên địa bàn đạt kết quả cao hơn. Trong đó cần lưu ý cập nhật Nghị quyết Trung ương 6. Nhấn mạnh rằng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đã được Bác Hồ viết tại ATK Định Hóa, Chủ tịch Quốc hội gợi ý Thái Nguyên xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng kết hợp với việc học tập, quán triệt thực hiện lời dạy của Bác Hồ.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Nguyên tập trung hoàn thiện quy hoạch của tỉnh. Trong quy hoạch của tỉnh cần cập nhật quy hoạch tổng thể quốc gia; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch của tỉnh cần cập nhật được tình hình mới, tư duy mới, tầm nhìn mới, cách thức mới.

Nhắc tới mục tiêu của tỉnh đề ra đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp và phát triển của khu vực trung du, miền núi phía Bắc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công nghiệp hóa nông nghiệp và hiện đại hóa nông thôn vẫn là trọng tâm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Theo báo cáo của tỉnh, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,8%GRDP, nếu lao động ở khu vực này không được chuyển dịch sang các lĩnh vực khác, vẫn chiểm tỷ trọng cao thì việc nâng cao thu nhập cho người dân sẽ rất chậm. Thái Nguyên cần đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp trong nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), nhất là sản phẩm trà Thái Nguyên vốn là thương hiệu rất mạnh của tỉnh; xây dựng Đề án dịch chuyển lao động trong nông nghiệp để người dân “ly nông không ly hương”.

Cho rằng số lượng doanh nghiệp ở Thái Nguyên còn ít, Chủ tịch Quốc hội mong Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình gắn với các lĩnh vực là tiềm năng, thế mạnh của Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Thái Nguyên tập trung toàn lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Về xây dựng Định Hóa thành huyện nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những tiến triển thuận lợi với sự hợp tác, hỗ trợ từ Văn phòng Quốc hội. Nhấn mạnh rằng xây dựng Định Hóa thành huyện nông thôn mới vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cả nước với Định Hóa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Định Hóa nói riêng và Thái Nguyên nói chung trong thực hiện mục tiêu này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng Thái Nguyên sẽ trở thành tỉnh phồn vinh, giàu có nhất khu vực, như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn./.