The OpusK – mảnh ghép cuối cùng được mong chờ nhất The Metropole Thủ Thiêm

(TBTCO) - Tọa lạc tại "trung tâm giữa lòng đô thị", nơi hội tụ những giá trị vượt thời gian, The OpusK là biểu tượng của phong cách sống sang trọng và tinh tế, minh chứng cho tầm nhìn tiên phong về một nơi an cư đậm tinh thần hiện đại. Phân khu này chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh kiêu hãnh của đô thị biểu tượng The Metropole Thủ Thiêm.

Toàn cảnh khu vực Thủ Thiêm – trung tâm tài chính mới của thành phố Vị trí đắc địa nâng tầm vị thế Tọa lạc tại khu chức năng số 1, "lõi trung tâm" của khu đô thị mới Thủ Thiêm - The OpusK hưởng trọn mọi ưu thế từ hệ thống hạ tầng giao thông vượt trội và tiện ích đô thị hiện đại. Khu vực này đã được quy hoạch để trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ đa chức năng của TP. Hồ Chí Minh, hứa hẹn sánh ngang với các trung tâm nổi tiếng trong khu vực. Sở hữu hạ tầng giao thông chuẩn chỉnh của vùng bao gồm: cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm, tuyến metro số 2…, cư dân The OpusK sẽ chỉ mất 2 - 3 phút để di chuyển về quận 1, dễ dàng tiếp cận các quận trung tâm và các tiện ích đô thị như trường học quốc tế, bệnh viện hiện đại và khu vui chơi giải trí sôi động… Hơn thế nữa, The OpusK sẽ nối kết cư dân đến những công trình biểu tượng gần kề như Nhà hát giao hưởng, Nhạc và vũ kịch TP. Hồ Chí Minh dự kiến được hoàn thiện trong năm 2025, cũng như công viên bờ sông Sài Gòn đầy ấn tượng. Không chỉ mang lại những giá trị bất động sản bền vững, vị trí này còn nâng tầm phong cách sống quốc tế của cộng đồng cư dân tinh hoa, khi chốn an cư được kết nối mọi tiện ích của cuộc sống từ công việc đến giải trí và sức khỏe. The OpusK là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện The Metropole Thủ Thiêm Tuyệt tác giới hạn giữa lòng đô thị biểu tượng Lý giải cho sức hấp dẫn của dự án, The OpusK được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế bởi đội ngũ kiến trúc sư và các đơn vị thiết kế quốc tế hàng đầu, mang đậm dấu ấn của khu đô thị biểu tượng The Metropole Thủ Thiêm. Tên gọi The OpusK lấy cảm hứng từ khái niệm "Opus" – biểu tượng của những kiệt tác vượt thời gian, kết hợp cùng hai ký tự "S" và "K" đại diện cho nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp SonKim Land, tạo nên dấu ấn độc bản giữa lòng Thủ Thiêm. The OpusK mang đến 150 căn hộ giới hạn, nơi từng chi tiết thiết kế và tiện ích đều được chăm chút tỉ mỉ. Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của The OpusK so với các phân khu khác chính là phong cách thiết kế đương đại đầy nghệ thuật và tinh tế. Với trần cao 3,2 m thoáng đạt, mở ra không gian kết nối rộng rãi, thoải mái cho mỗi căn hộ. Hệ cửa kính trải dài từ sàn đến trần, không chỉ đón trọn ánh sáng tự nhiên mà còn mang lại tầm nhìn toàn cảnh 360° về thành phố hiện đại. Đặc biệt, ban công "panoramic balcony" độc đáo với diện tích lên đến 7,5 m² như biến mỗi căn hộ thành không gian thưởng lãm nghệ thuật giữa lòng đô thị, nơi cư dân có thể thư giãn trong không gian riêng tư nhưng vẫn kết nối với nhịp sống năng động bên ngoài. Đây không đơn thuần là chốn an cư, mà còn là nơi chủ nhân khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và vị thế cá nhân. Thiết kế độc đáo với ban công 360 độ và hệ kính bao quát Bên cạnh thiết kế, câu chuyện về một dự án đẳng cấp còn được kể qua phong cách sống đúng chuẩn đô thị quốc tế. Chỉ cần một chuyến thang máy, cư dân có thể đến ngay không gian làm việc hạng A, các trung tâm thương mại sầm uất và khu giải trí hiện đại. Cùng với đó là hơn 2,000 m² tiện ích nội khu chỉ dành riêng cho chủ nhân của 150 căn hộ, được thiết kế theo tiêu chuẩn resort như: hồ bơi vô cực, phòng yoga thư giãn và khu vực golf mô phỏng… mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng mới mẻ ngay tại không gian sống thân thuộc. Đặc biệt, đồng hành cùng The OpusK là đơn vị quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo mọi tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống bậc nhất. Với tất cả những giá trị vượt trội trên, The OpusK không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi hiện thực hóa phong cách sống giao hòa giữa nghệ thuật, sự sang trọng và nhịp sống đô thị sôi động. Tiềm năng gia tăng giá trị đầu tư đã được minh chứng Được xây dựng trên nền tảng vững chắc của nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp SonKim Land, các dự án trước đó như: The Galleria Residence, The Crest Residence và The Opera Residence đã khẳng định uy tín khi luôn được khách hàng và nhà đầu tư ưu ái lựa chọn. Tiếp nối hành trình đó, The Metropole Thủ Thiêm với dấu ấn cuối cùng mang tên The OpusK mở ra cơ hội gia tăng giá trị đầu tư bền vững cho chủ sở hữu, xứng đáng là mảnh ghép hoàn hảo cho một khu đô thị biểu tượng. Các phân khu khác tại The Metropole Thủ Thiêm như The Galleria Residence, The Crest Residence và The Opera Residence đã hình thành Bên cạnh đó, với tầm nhìn đưa Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính – kinh tế quốc tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á, sự hiện diện của hàng loạt dự án bất động sản cao cấp như: The Metropole Thủ Thiêm, Empire City, Thu Thiem Zeit River, The River Thủ Thiêm… đã và đang góp phần định hình diện mạo hiện đại đáng mong đợi cho khu đô thị Thủ Thiêm. Những dự án này không chỉ là biểu tượng kiến trúc mà còn tô điểm cho Thủ Thiêm trở thành tâm điểm của cộng đồng dân cư năng động, thành đạt, nơi quy tụ những cá nhân dẫn đầu xu hướng và phong cách sống mang đậm màu sắc quốc tế. Trong xu hướng đó, các dự án được đầu tư bài bản, sở hữu quỹ căn hiếm như The OpusK hứa hẹn sẽ không ngừng gia tăng giá trị trong tương lai gần, mở ra cơ hội đầu tư bền vững và đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư.

My Phương