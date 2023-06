Thị trường chứng khoán: Áp lực điều chỉnh lớn hơn, nhưng VN-Index vẫn trong kênh tăng giá

“TIỀN ĐI ĐÂU, VỀ ĐÂU?”:

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán tuần (12 – 16/6) với diễn biến rung lắc khi VN-Index tiến gần ngưỡng kháng cự mạnh 1.125 điểm. Tuy vậy, chỉ số VN-Index vẫn có một tuần tăng điểm, dù điều chỉnh giảm trong 3 phiên cuối tuần. Thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ, nhưng vẫn duy trì ở mức cao và trong bối cảnh khối ngoại mua ròng tích cực.

Thị trường chứng khoán tuần qua (12 – 16/6) diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư trong nước thận trọng hơn khi thị trường chờ đợi nhiều thông tin quan trọng như: quyết định lãi suất, đáo hạn phái sinh, ETF tái cơ cấu danh mục… Cùng với đó, thị trường tăng trong 2 phiên đầu tuần đưa VN-Index tiến vào vùng kháng cự mạnh đã làm cho chỉ số rung lắc mạnh hơn. Tuy vậy, thị trường vẫn có được một tuần tăng điểm khá tích cực.

Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số VN-Index đạt 1.115,22 điểm, tăng +7,69 điểm (+0,7%) so với phiên cuối tuần trước. Tuần vừa qua cũng là tuần tăng thứ 3 liên tiếp trong chuỗi tăng 5/6 tuần gần đây, qua đó đưa thị trường quay lại mức cao nhất kể từ đầu năm.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng diễn biến tương tự và có thêm một tuần tăng điểm. Theo đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tại 228,44 điểm, tăng +0,84 điểm; UPCoM-Index đóng cửa tại 84,62 điểm, tăng +0,43 điểm so với phiên cuối tuần trước.

Trong tuần vừa qua, nổi bất nhất là nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng có được sắc xanh, với mức tăng lần lượt là 4,66% và 2,6%.

Trong tuần, dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu bluechips và cơ bản, trong khi chốt lời ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Cụ thể là, chỉ số VN30-Index tăng +0,75%, ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp trong chuỗi tăng 5/6 tuần gần đây; trong khi đó, nhóm midcap và smallcap điều chỉnh giảm lần lượt -0,07% và -0,33%, cắt mạch tăng 3 tuần liên tiếp. Tuy vậy, nhóm midcap và smallcap vẫn đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 10/2022, trong khi nhóm VN30 đang loay hoay vượt đỉnh kể từ đầu năm.

Theo thống kê, trong tuần vừa qua, nổi bất nhất là nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng có được sắc xanh với mức tăng lần lượt là 4,66% và 2,6%. Trong khi đó, nhiều nhóm khác điều chỉnh giảm trước áp lực bán ra của nhiều mã sau khi trải qua nhiều phiên tăng.

Thanh khoản tuần qua giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Thanh khoản toàn thị trường bình quân đạt 20.000 tỷ đồng/phiên, giảm 5,9% so với tuần trước, nhưng đây vẫn là mức thanh khoản cao kể từ đầu năm, gấp đôi so với 2 tuần cuối tháng 4. Trong đó, thanh khoản khớp lệnh cũng sụt 7,9% còn 17.877 tỷ đồng.

Theo thống kê từ MBS, thanh khoản toàn thị trường đang ở tháng tăng thứ 3 liên tiếp, từ mức thấp nhất hồi tháng 3 chỉ ở mức 10.500 tỷ đồng đã tăng lên mức 20.300 tỷ đồng kể từ đầu tháng 6. Cũng theo thống kê, thanh khoản bình quân quý II đang cao hơn 40% so với mức bình quân ở quý I.

Tuần qua, khối ngoại giao dịch tích cực trở lại. Theo đó, khối ngoại quay lại mua ròng 1.723 tỷ đồng trong tuần các quỹ ETF ngoại cơ cấu danh mục. Lũy kế từ đầu năm, khối ngoại đang mua ròng 3.128 tỷ đồng, kể từ đầu tháng 6 khối ngoại đã quay trở lại mua ròng 789 tỷ đồng trên toàn thị trường, cắt mạch 2 tháng bán ròng liên tiếp trước đó.

Các quỹ ETF đã vào ròng hơn 10 triệu USD ở 2 tuần vừa qua, cắt mạch rút ròng 9 tuần liên tiếp, lũy kế từ đầu năm các quỹ ETF đã giải ngân 152 triệu USD (~ 3.543 tỷ đồng).

Thị trường chứng khoán trong nước chịu áp lực điều chỉnh trong tuần qua cũng hoàn toàn bình thường khi đã tăng mạnh trước đó. Thậm chí, nếu nhìn một cách khách quan, nhịp điều chỉnh là cần thiết để tích lũy và đi lên. Phiên cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước đã công bố việc giảm lãi suất điều hành lần thứ 4, song nhà đầu tư vẫn khá “hờ hững”. Có thể, thị trường đang mong chờ một chuyển biến thực tế về mặt bằng lãi suất cho vay, song đây là thông tin tốt cho thị trường chứng khoán về trung, dài hạn, nhất là yếu tố thanh khoản.

Theo các chuyên gia của MBS, về mặt kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã tăng +27,6% kể từ mức thấp nhất 52 tuần và ở thị trường giá lên. Vì thế, việc chỉ số này đang ở vùng đỉnh kể từ đầu năm nên các nhịp điều chỉnh là bình thường trong xu hướng lên. Hiện VN-Index vẫn nằm trên các ngưỡng trung bình của các đường trung bình động 20, 50, 100, 200 ngày (MA20, MA50, MA100, MA200)… Vì thế, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn chưa thay đổi, chừng nào VN-Index vẫn nằm trên ngưỡng 1.092 điểm, trong khi kịch bản vượt đỉnh để hướng đến vùng 1.150 điểm vẫn còn nguyên vẹn.

Sau nhịp tăng điểm dài, thị trường vẫn đang có diễn biến tích cực và sự xuất hiện của những nhịp rung lắc điều chỉnh giảm là cần thiết. để tạo đà cho VN-Index có thể tiếp tục hướng lên các vùng điểm cao hơn.

Các chuyên gia của MBS bình luận, so với các lần giảm lãi suất trước đây, thời điểm hiện tại thanh khoản thị trường đã tăng gấp đôi so với lần giảm thứ nhất và tăng 37,5% so với hồi cuối tháng 5 cho thấy, thanh khoản thị trường ngày càng được củng cố. Điều đó cho thấy kênh chứng khoán đang tạo sự hấp dẫn thu hút dòng tiền trở lại, có nghĩa là đã có dòng tiền mới chảy vào thị trường khi lãi suất giảm. Đây đang là yếu tố then chốt giúp thị trường đi lên đến khi nào thanh khoản đạt đỉnh.

“Chiến lược cho tuần tới (19 - 23/6) vẫn là nên chốt lời nhóm cổ phiếu đầu cơ, tích lũy dần cổ phiếu cơ bản (chú ý những cổ phiếu đã vượt đỉnh kể từ đầu năm). Với mức thanh khoản quý II đang cao hơn 40% so với quý I, nhóm cổ phiếu chứng khoán đang có lợi thế nhất, bên cạnh đó là các cổ phiếu cơ bản đang tích lũy tốt, được dự báo có kết quả thu nhập khả quan quý II sắp tới” – Chuyên gia MBS cho hay.

Các chuyên gia của VCBS cũng cho rằng, sau nhịp tăng điểm dài, thị trường vẫn đang có diễn biến tích cực và sự xuất hiện của những nhịp rung lắc điều chỉnh giảm là cần thiết, để tạo đà cho VN-Index có thể tiếp tục hướng lên các vùng điểm cao hơn. Trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể sẽ diễn biến tích lũy, tăng giảm đan xen với biên độ khoảng 20 điểm quanh khu vực 1.110 – 1.130 điểm. “Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong tuần sau, duy trì tâm lý thận trọng và kiên nhẫn chờ đợi thị trường cho tín hiệu cân bằng trở lại trước khi quay trở lại giải ngân mới” – Chuyên gia của VCBS khuyến nghị./.